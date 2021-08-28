"У меня забрали все": поджигатель офиса омбудсмена в Киеве объяснил свой поступок (видео)

Виновник инцидента уверяет, что был недоволен тем, как власти рассматривают его "личный" вопрос. На свободу он сможет выйти, заплатив залог в размере 95 тыс. грн.

Печерский районный суд Киева отправил за решетку на 60 дней 51-летнего Константина Мельника, пытавшегося поджечь двери офиса Омбудсмена и здания Верховного суда. Об этом сообщает издание "Ґрати".

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По данным журналистов, обвиняемый в умышленном повреждении имущества может выйти из СИЗО под залог в размере 95 тысяч гривен.

Свой поступок Константин Мельник объяснил тем, что недоволен, как государственные структуры рассматривают его "личный" вопрос.

Инцидент с поджогами произошел 26 августа. 51-летний Константин Мельник сперва пытался поджечь здание Верховного суда на улице Пилипа Орлика, после чего кинул бутылку с зажигательной смесью в здание Секретариата Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Институтской.

[ + – ] Поджоги в Киеве

Поджигателя задержали сотрудники УГО при попытке сбежать с места ЧП на моноколесе. После задержания Константин Мельник требовал допустить к нему представителей СМИ и утверждал, что не нарушал законодательство Украины.

"У меня забрали все. И единственное, что мне оставалось — это то, что сделали в 2014 году: подпалить их офисы. По другому они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил", — заявлял Константин Мельник после поджога зданий в Киеве.

[ + – ] Поджоги в Киеве Фото: Пресслужба Київсьої міської прокуратури

[ + – ] Поджоги в Киеве Фото: Пресслужба Київсьої міської прокуратури

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве ветеран АТО с гранатой захватил здание Кабмина. Угрожавшим взорвать гранату оказался ветеран войны на Донбассе Владимир Прохнич, который через полтора часа после захвата Кабмина сдался силовикам.

Также Фокус сообщал, что ветерану АТО, захватившему Кабмин, избрали меру пресечения. Суд отправил под стражу Владимира Прохнича за захват госздания и угрозы взорвать боевую гранату. Ветеран АТО будет находиться под стражей как минимум до 27 сентября.