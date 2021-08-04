В Киеве мужчина угрожает взорвать гранату в здании Кабмина (видео)

По предварительным данным, мужчина с гранатой – ветеран войны и инвалид.

В Киеве неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в здании Кабинета министров Украины.

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Судя по кадрам, обнародованным в соцсети Facebook, мужчина зашел в здание Кабмина с гранатой, выдернул чеку и кричит "Захват здания".

После этого он потребовал убрать людей из холла. Мужчина утверждает, что у него в руках боевая граната, а сам он – сапер.

Кроме того, неизвестный заявил, что "живым не уйдет".

"Как же вы за**али все, с*ка, вы ж ни на х*я не реагируете!" – кричит он при этом.

[ + – ] Мужчина с гранатой

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, мужчина с гранатой – ветеран и инвалид войны. Об этом заявил депутат Ирпенского совета Антон Головенко, утверждающий, что знает этого человека.

Что побудило мужчину пойти на столь радикальный шаг, Головенко не знает. Полиция уже выехала к зданию Кабмина.

По данным Тelegram-канала "Київ Оперативний", в здание Кабмина мужчине удалось зайти через общественную приемную и бюро пропусков. Через этот вход сотрудники Кабмина не ходят, в связи с чем там нет правоохранителей, как на центральном входе.

[ + – ] Видео с захватом здания Кабмина

Напомним, в августе прошлого года в Киеве неизвестный угрожал взорвать супермаркет "Велмарт".

В феврале 2021 года в Кривом Роге пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что в Харькове бывший муж бросил гранату в квартиру с ребенком.