У Києві чоловік погрожує підірвати гранату в будівлі Кабміну (відео)

За попередніми даними, чоловік із гранатою — ветеран війни й інвалід.

У Києві невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в будівлі Кабінету міністрів України.

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Судячи з кадрів, оприлюдненими в соцмережі Facebook, чоловік зайшов у будівлю Кабміну з гранатою, висмикнув чеку і кричить "Захоплення будівлі".

Після цього він почав вимагати прибрати людей з холу. Чоловік стверджує, що в нього в руках бойова граната, а сам він — сапер.

Крім того, невідомий заявив, що "живим не піде".

"Як же ви за**али всі, с*ка, ви ж ні на х*я не реагуєте!" — кричить він при цьому.

[ + – ] Чоловік із гранатою

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, чоловік із гранатою — ветеран та інвалід війни. Про це заявив депутат Ірпінської ради Антон Головенко, який стверджує, що знає цю людину.

Що спонукало чоловіка піти на такий радикальний крок, Головенко не знає. Поліція вже виїхала до будівлі Кабміну.

За даними Тelegram-каналу "Київ Оперативний", в будівлю Кабміну чоловікові вдалося зайти через громадську приймальню і бюро перепусток. Через цей вхід співробітники Кабміну не ходять, в зв'язку з чим там немає правоохоронців, як на центральному вході.

[ + – ] Відео із захопленням будівлі Кабміну

Нагадаємо, в серпні минулого року в Києві невідомий погрожував підірвати супермаркет "Велмарт".

У лютому 2021 року в Кривому Розі пенсіонер погрожував підірвати квартиру батьків президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялося, що в Харкові колишній чоловік кинув гранату в квартиру з дитиною.