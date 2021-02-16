У Кривому Розі пенсіонер погрожував підірвати квартиру батьків Зеленського — ЗМІ

Поліцейським вдалося затримати 59-річного псевдомінера, якого не влаштував розмір своєї пенсії.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці затримали 59-річного чоловіка, який по телефону погрожував підірвати квартиру в багатоповерхівці, що знаходиться в металургійному районі міста.

Як повідомляє прес-служба регіонального ДУ Нацполіції, подія трапилася ввечері, 15 лютого.

Після того, як у поліції переконалися, що життя господарів зазначеної квартири нічого не загрожує, були проведені заходи для встановлення особи того, хто телефонував, унаслідок чого правоохоронці встановили особу 59-річного місцевого жителя.

У чоловіка вилучили сім-карту та телефон, з якого й надійшло повідомлення про неправдиве замінування.

[ + – ] У Кривому Розі затримали псевдомінера

Дніпро Оперативний, посилаючись на власні джерела, стверджує, що йдеться про квартиру батьків президента Володимира Зеленського.

Нібито, причинами цього вчинку стало невдоволення пенсіонера розміром своєї пенсії, яка становить 2 тисячі гривень. Після того, як до нього приїхали поліцейські, чоловік заявив, що нічого підривати не збирався, а всього лише хотів поспілкуватися з главою держави. Також повідомляється, що затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин солодощів.

А в Маріуполі 30-річний житель Торецького з ножем у руках погрожував підірвати відділення банку.

Фокус писав, що у центрі Одеси чоловік зайшов до ресторану швидкого харчування McDonalds і заявив співробітникам закладу, що збирається підірвати гранату.