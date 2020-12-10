В Мариуполе мужчина угрожал взорвать банк вместе с заложниками

Террориста обезвредили и задержали.

В Мариуполе 30-летний житель Торецка с ножом в руках угрожал взорвать отделение банка. Он взял в заложники трех сотрудниц и потребовал прибытия полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех сотрудниц финанскового учреждения в комнате и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования.

На место ЧП в течение пяти минут прибыла полиция, а также спасатели и другие экстренные службы. В ходе спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев КОРД, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

"Переговоры начали начальник Левобережного отделения полиции Иван Шкуропацкий и командир КОРД с позывным "Майор", которые прибыли на место одними из первых. Полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако захватчик не согласился и вел себя агрессивно. Фигурант выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше. В результате, было принято решение задерживать его", — сказано в сообщении.

В результате операции злоумышленника обезвредили. После проверки взрывотехники установили, что взрывоопасных предметов в коробке не было.

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Напомним, 21 октября вооруженный человек захватил заложников у Банка Грузии на улице Гамсахурдиа в центре Зугдиди. При нем были гранаты, пистолет и автомат. Он был одет в камуфляжную форму и балаклаву. Мужчина требовал полмиллиона долларов, автомобиль или вертолет, чтобы покинуть здание банка. А также отмечал, что "полиция не выполняет свою работу". Всех заложников освободили.