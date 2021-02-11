В Виннице мужчина угрожал взорвать магазин сладостей (фото, видео)

Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители провели операцию "Гром".

В Виннице правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать магазин сладостей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня, 11 февраля, около 11:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации "Гром" мужчину задержали, — сказано в сообщении.

Фото: Нацполиция

На месте происшествия опасных предметов взрывотехники не было. "Подрывателем" оказался 31-летний житель Винницы. Его доставили в отделение полиции.

"Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, опасных предметов они не обнаружили. После проведения проверки, будет дана правовая квалификация события", — сказано в сообщении.

Как сообщил местному изданию Vежа владелец магазина Юрий Цяпка, работница магазина рассказала, что еще вчера в магазин пришел мужчина и сказал, что он — "террорист" и подрывает магазины, в Скай Парке убегает от охраны. Сегодня утром мужчина зашел в магазин с сумкой, звонил кому-то и потому в магазине решили обратиться в полицию.

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Напомним, В Мариуполе 30-летний житель Торецка с ножом в руках угрожал взорвать отделение банка. Он взял в заложники трех сотрудниц и потребовал прибытия полицейских.

Мужчина зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех сотрудниц финанскового учреждения в комнате и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования.