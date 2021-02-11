У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин солодощів (фото, відео)

Щоб затримати зловмисника, правоохоронці провели операцію "Грім".

У Вінниці правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати магазин солодощів. Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Сьогодні, 11 лютого, близько 11:00 на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їхнього закладу стоїть підозрілий чоловік із сумкою і має намір підірвати вибухівку. Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації "Грім" чоловіка затримали, — сказано в повідомленні.

Фото: Нацполіція

На місці події небезпечних предметів вибухотехніки не було. "Підривником" виявився 31-річний житель Вінниці. Його доставили у відділення поліції.

"Вибухотехніки оглянули речі затриманого, небезпечних предметів вони не виявили. Після проведення перевірки, буде надана правова кваліфікація події", — сказано в повідомленні.

Як повідомив місцевому виданню Vежа власник магазину Юрій Цяпка, працівниця магазину розповіла, що ще вчора в магазин прийшов чоловік і сказав, що він — "терорист" і підриває магазини, у Скай Парку тікає від охорони. Сьогодні вранці чоловік зайшов у магазин із сумкою, телефонував комусь, і тому в магазині вирішили звернутися в поліцію.

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Нагадаємо: У Маріуполі 30-річний житель Торецька з ножем в руках погрожував підірвати відділення банку. Він взяв у заручники трьох співробітниць і зажадав прибуття поліцейських.

Чоловік зайшов у відділення з коробкою з проводами, у якій, за його словами, був вибуховий пристрій. Чоловік закрив трьох співробітниць фінансової установи в кімнаті і погрожував підірвати всіх, якщо не будуть виконані його вимоги.