В Кривом Роге пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского – СМИ
Полицейским удалось задержать 59-летнего псевдоминера, которого не устроил размер своей пенсии
В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали 59-летнего мужчину, который по телефону угрожал подорвать квартиру в многоэтажке, находящейся в Металлургическом районе города.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ Нацполиции, происшествие случилось вечером, 15 февраля.
После того, как в полиции убедились, что жизни хозяев указанной квартиры ничего не угрожает, были проведены мероприятия для установления личности звонившего, в результате чего правоохранители установили личность 59-летнего местного жителя.
У мужчины изъяли сим-карту и телефон, с которого и поступило сообщение о ложном минировании.
Днепр Оперативный, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что речь идет о квартире родителей президента Владимира Зеленского.
Якобы, причинами данного поступка стало недовольство пенсионера размером своей пенсии, составляющей 2 тысячи гривен. После того, как к нему приехали полицейские, мужчина заявил, что ничего взрывать не собирался, а всего лишь хотел пообщаться с главой государства. Также сообщается, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
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