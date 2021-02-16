В Кривом Роге пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского – СМИ

Полицейским удалось задержать 59-летнего псевдоминера, которого не устроил размер своей пенсии

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали 59-летнего мужчину, который по телефону угрожал подорвать квартиру в многоэтажке, находящейся в Металлургическом районе города.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ Нацполиции, происшествие случилось вечером, 15 февраля.

После того, как в полиции убедились, что жизни хозяев указанной квартиры ничего не угрожает, были проведены мероприятия для установления личности звонившего, в результате чего правоохранители установили личность 59-летнего местного жителя.

У мужчины изъяли сим-карту и телефон, с которого и поступило сообщение о ложном минировании.

[ + – ] В Кривом Роге задержали псевдоминера

Днепр Оперативный, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что речь идет о квартире родителей президента Владимира Зеленского.

Якобы, причинами данного поступка стало недовольство пенсионера размером своей пенсии, составляющей 2 тысячи гривен. После того, как к нему приехали полицейские, мужчина заявил, что ничего взрывать не собирался, а всего лишь хотел пообщаться с главой государства. Также сообщается, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Виннице мужчина угрожал взорвать магазин сладостей.

А в Мариуполе 30-летний житель Торецка с ножом в руках угрожал взорвать отделение банка.

Фокус писал, что в центре Одессы мужчина зашел в ресторан быстрого питания McDonalds и заявил сотрудникам заведения, что собирается подорвать гранату.