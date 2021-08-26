В Киеве подожгли офис омбудсмена Людмилы Денисовой (видео)

На кадрах видно — вход в здание охвачен огнем. По информации журналистов, нападавший был на моноколесе, сейчас он задержан.

В четверг, 26 августа, в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой бросили коктейль Молотова. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Ґрати".

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[ + – ] Источник: Ґрати

Информацию подтвердила и сама Людмила Денисова. На своей странице в Facebook она написала, что инцидент произошел в 15.10, в результате чего повредились двери помещения. Что же касается пострадавших, то их, по ее словам, нет среди работников и посетителей.

Фото: facebook/Людмила Денисова

Денисова добавила, что вскоре после случившегося нападавшего задержала полиция и изъяла у него другие взрывчатые вещества.

В то же время полиция отказалась сообщить журналистам "РБК Украина" детали происшествия, отметив, что сейчас обстоятельства только выясняются.

Фото: facebook/Людмила Денисова

В то же время "Страна" со ссылкой на собственные источники пишет, что поджог устроил житель Новой Каховки — 51-летний Константин Мельник. По данным издания, он прибыл к офису омбудсмена на моноколесе и с чем-то вроде импровизированного огнемете, после чего поджог дубовые двери. То же самое он проделал с входом в Верховный суд Украины.

Мужчину задержали на 72 часа вплоть до избрания меры пресечения, начато расследования по ч. ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Кто такой омбудсмен?

Задачей уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека является обеспечение парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в нашей стране. Людмила Денисова занимает эту должность с 15 марта 2018 года.

Как сообщалось ранее, месяц назад неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двор журналиста информационного агентства в частном секторе села Циркуны Харьковской области. Силовики отмечают, что в двор мужчины бросили три бутылки с огнеопасным веществом.

Напомним также, что весной разгорелся пожар в столичном ресторане "Кара-Кум". По словам свидетелей, неизвестный бросил на территорию заведения коктейль Молотова.