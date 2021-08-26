У Києві підпалили офіс омбудсмена Людмили Денісової (відео)

На кадрах видно — вхід у будівлю охоплений вогнем. За інформацією журналістів, нападник був на моноколесі, зараз він затриманий.

У четвер, 26 серпня, в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової кинули коктейль Молотова. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Ґрати".

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[ + – ] Джерело: Ґрати

Інформацію підтвердила і сама Людмила Денісова. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що інцидент стався о 15:10, унаслідок чого пошкодилися двері приміщення. Що ж стосується постраждалих, то їх, за її словами, немає серед працівників і відвідувачів.

Фото: facebook/Людмила Денисова

Денісова додала, що незабаром після того, що сталося, нападника затримала поліція і вилучила в нього інші вибухові речовини.

У той же час поліція відмовилася повідомити журналістам "РБК Україна" деталі події, зазначивши, що зараз обставини тільки з'ясовуються.

Фото: facebook/Людмила Денисова

У той же час "Страна" з посиланням на власні джерела пише, що підпал влаштував житель Нової Каховки — 51-річний Костянтин Мельник. За даними видання, він прибув до офісу омбудсмена на моноколесі й з чимось на зразок імпровізованого вогнемету, після чого підпалив дубові двері. Те ж саме він проробив із входом до Верховного суду України.

Чоловіка затримали на 72 години аж до обрання запобіжного заходу, розпочате розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає покарання до 10 років в'язниці.

Хто такий омбудсмен?

Завданням уповноваженої Верховної Ради України з прав людини є забезпечення парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини та громадянина в нашій країні. Людмила Денісова займає цю посаду з 15 березня 2018 року.

Як повідомлялося раніше, місяць тому невідомі закидали "коктейлями Молотова" двір журналіста інформаційного агентства в приватному секторі села Циркуни Харківської області. Силовики зазначають, що в двір чоловіки кинули три пляшки з вогненебезпечною речовиною.

Нагадаємо також, що навесні розгорілася пожежа в столичному ресторані "Кара-Кум". За словами свідків, невідомий кинув на територію закладу коктейль Молотова.