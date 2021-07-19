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Під Харковом будинок журналіста закидали "коктейлями Молотова" (фото)

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Фото: Нацполiцiя Украiни | Під Харковом будинок журналіста закидали "коктейлями Молотова"

У двір співробітника інформагентства влетіли три пляшки з легкозаймистою речовиною. Нападникам загрожує до трьох років в'язниці.

Невідомі закидали "коктейлями Молотова" двір приватного будинку журналіста інформаційного агентства в селі Циркуни Харківської області (знаходиться за 1 км від Харкова). Інцидент стався в ніч з 17 на 18 липня. Про це повідомляє пресслужба місцевого управління поліції.

За інформацією силовиків, у двір 35-річного журналіста кинули три пляшки з легкозаймистою речовиною.

Про інцидент повідомив в поліцію сам співробітник інформагентства вдень 18 липня.

Правоохоронці провели огляд, вилучили речові докази і займаються встановленням осіб, які стоять за нападом на будинок журналіста.

Інформацію про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 345-1 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо журналіста). Максимальна санкція за цією статтею передбачає до 3 років позбавлення волі.

харків, журналіст, погрози журналісту, напад на журналіста, харківська область, коктейлі Молотова, залякування
Під Харковом будинок журналіста закидали "коктейлями Молотова"
харків, журналіст, погрози журналісту, напад на журналіста, харківська область, коктейлі Молотова, залякування
Під Харковом будинок журналіста закидали "коктейлями Молотова"

Імені журналіста і назви видання, в якому той працює, поліція не називає.

Нагадаємо, раніше в Києві невідомі побили тележурналіста в прямому ефірі під будівлею телеканалу, на якому той працює.

А недавно в Афганістані під час перестрілки з талібами був убитий індійський журналіст Даніш Сіддікі, який у 2018 році отримав Пулітцерівську премію.