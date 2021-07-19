Під Харковом будинок журналіста закидали "коктейлями Молотова" (фото)

У двір співробітника інформагентства влетіли три пляшки з легкозаймистою речовиною. Нападникам загрожує до трьох років в'язниці.

Невідомі закидали "коктейлями Молотова" двір приватного будинку журналіста інформаційного агентства в селі Циркуни Харківської області (знаходиться за 1 км від Харкова). Інцидент стався в ніч з 17 на 18 липня. Про це повідомляє пресслужба місцевого управління поліції.

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За інформацією силовиків, у двір 35-річного журналіста кинули три пляшки з легкозаймистою речовиною.

Про інцидент повідомив в поліцію сам співробітник інформагентства вдень 18 липня.

Правоохоронці провели огляд, вилучили речові докази і займаються встановленням осіб, які стоять за нападом на будинок журналіста.

Інформацію про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 345-1 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо журналіста). Максимальна санкція за цією статтею передбачає до 3 років позбавлення волі.

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Імені журналіста і назви видання, в якому той працює, поліція не називає.

Нагадаємо, раніше в Києві невідомі побили тележурналіста в прямому ефірі під будівлею телеканалу, на якому той працює.

А недавно в Афганістані під час перестрілки з талібами був убитий індійський журналіст Даніш Сіддікі, який у 2018 році отримав Пулітцерівську премію.