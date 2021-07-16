В Афганістані вбили лауреата Пулітцерівської премії (фото)

Індійський журналіст Даніш Сіддікуі отримав смертельне поранення під час перестрілки військових Афганістану з талібами.

В Афганістані було вбито відомого індійського журналіста Даніша Сіддікуі, котрий освітлював у цьому регіоні збройний конфлікт між афганськими силами і талібами.

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Як пише ВВС, Сіддікуі прибув на територію Афганістану 12 липня. Під час однієї з перестрілок афганських збройних сил з талібами в нього влучила куля.

Також відомо, що раніше журналіст отримав осколкове поранення, однак після медичної поможи повернувся до своєї роботи.

ВВС уточнює, що крім Сіддікуі від поранення загинув офіцер армії Афганістану.

Видання нагадує, що журналіст з Індії з 2010 року працював на агентство Reuters. Його спеціалізаціями вважалися війна в Ірані та Афганістані, а також протести в Гонконзі і землетрус у Непалі.

[ + – ] Даніш Сіддікуі [ + – ] Одна з робіт Сіддікуі [ + – ] Фотографія, зроблена Сіддікуі [ + – ] Біженці (фото Сіддікуі)

У 2018 році Даніш Сіддікуі був удостоєний Пулітцерівської премії.

Нагадаємо, у червні в мексиканському курортному місті Веракрус невідомими у своєму будинку був убитий журналіст Лопес Веласко, його дружина і малолітній син.

А в Буркіна-Фасо викрали трьох іноземних журналістів, двох з них стратили.

Також відомо, що у 2020 році у світі при виконанні професійних обовʼязків були вбиті 42 журналісти.