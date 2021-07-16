В Афганистане убили лауреата Пулитцеровской премии (фото)

Индийский журналист Даниш Сиддикуи получил смертельное ранение во время перестрелки военных Афганистана с талибами.

В Афганистане был убит известный индийский журналист Даниш Сиддикуи, освещавший в этом регионе вооруженный конфликт между афганскими силами и талибами.

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Как пишет ВВС, Сиддикуи прибыл на территорию Афганистана 12 июля. Во время одной из перестрелок афганских вооруженных сил с талибами в него попала пуля.

Также известно, что ранее журналист получил осколочное ранение, однако после медицинской помощи вернулся к своей работе.

ВВС уточняет, что кроме Сиддикуи от ранения погиб офицер армии Афганистана.

Издание напоминает, что журналист из Индии с 2010 года работал на агентство Reuters. Его специализациями считались война в Иране и Афганистане, а также протесты в Гонконге и землетрясение в Непале.

[ + – ] Даниш Сиддикуи [ + – ] Одна из работ Сиддикуи [ + – ] Фотография, сделанная Сиддикуи [ + – ] Беженцы (фото Сиддикуи )

В 2018 году Даниш Сиддикуи был удостоен Пулитцеровской премии.

Напомним, в июне в мексиканском курортном городе Веракрус неизвестными в своем доме был убит журналист Лопес Веласко, его жена и малолетний сын.

А в Буркина-Фасо похитили трех иностранных журналистов, двух из них казнили.

Также известно, что в 2020 году в мире при исполнении профессиональных обязанностей были убиты 42 журналиста.