В Афганистане убили лауреата Пулитцеровской премии (фото)
Индийский журналист Даниш Сиддикуи получил смертельное ранение во время перестрелки военных Афганистана с талибами.
В Афганистане был убит известный индийский журналист Даниш Сиддикуи, освещавший в этом регионе вооруженный конфликт между афганскими силами и талибами.
Как пишет ВВС, Сиддикуи прибыл на территорию Афганистана 12 июля. Во время одной из перестрелок афганских вооруженных сил с талибами в него попала пуля.
Также известно, что ранее журналист получил осколочное ранение, однако после медицинской помощи вернулся к своей работе.
ВВС уточняет, что кроме Сиддикуи от ранения погиб офицер армии Афганистана.
Издание напоминает, что журналист из Индии с 2010 года работал на агентство Reuters. Его специализациями считались война в Иране и Афганистане, а также протесты в Гонконге и землетрясение в Непале.
В 2018 году Даниш Сиддикуи был удостоен Пулитцеровской премии.
Напомним, в июне в мексиканском курортном городе Веракрус неизвестными в своем доме был убит журналист Лопес Веласко, его жена и малолетний сын.
А в Буркина-Фасо похитили трех иностранных журналистов, двух из них казнили.
Также известно, что в 2020 году в мире при исполнении профессиональных обязанностей были убиты 42 журналиста.