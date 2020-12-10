В 2020 году в мире убили 42 журналиста (инфографика)

По количеству убийств представителей СМИ "лидирует" Мексика.

В 2020 году в мире при исполнении профессиональных обязанностей были убиты 42 журналиста.

Об этом сообщается в докладе Международной федерации журналистов. Доклад опубликован 10 декабря, в Международный день прав человека.

С 1990 года в мире было убито 2 658 журналистов, половина из которых погибли в опасных странах: Ирак (339), Мексика (175), Филиппины (159), Пакистан (138), Индия (116), Россия (110), Алжир (106), Сирия (96), Сомали (93) и Афганистан (93).

В 2020 в Мексике убили 13 журналистов, в Пакистане – пять, в Афганистане, Индии, Ираке и Нигерии – по три, на Филиппинах, в Сомали и Сирии – по два, и в Камеруне, Гондурасе, Парагвае, России, Швеции и Йемене – по одному.

[ + – ] Убийство журналистов в мире

Об Украине в докладе не упоминается.

"Это не просто статистика. Это наши друзья и коллеги, которые посвятили свою жизнь журналистской работе и заплатили за нее самую высокую цену", – заявил генеральный секретарь федерации Энтони Белланджер.

Также отмечается, что наибольшее количество журналистов находится в тюрьмах Турции (67), Египта (21), Китая (23), Эритрея (16), Саудовской Аравии (14), Беларуси (11), Йемена и Камбодже (9), Камеруна (6), Марокко и Мьянмы (5).

Ранее Комитет по защите журналистов (CPJ) в специальном докладе назвал десять стран с самой жесткой цензурой.