Под Харьковом дом журналиста забросали "коктейлями Молотова" (фото)

Во двор сотрудника информагентства влетели три бутылки с огнеопасной жидкостью. Нападавшим грозит до трех лет тюрьмы.

Неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двор частного дома журналиста информационного агентства в селе Циркуны Харьковской области (находится в 1 км от Харькова). Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба местного управления полиции.

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По информации силовиков, во двор 35-летнего журналиста бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью.

Об инциденте сообщил в полицию сам сотрудник информагентства днем 18 июля.

Правоохранители провели осмотр, изъяли вещественные доказательства и занимаются установлением лиц, которые стоят за нападением на дом журналиста.

Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 345-1 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении журналиста). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

[ + – ] Под Харьковом дом журналиста забросали "коктейлями Молотова" [ + – ] Под Харьковом дом журналиста забросали "коктейлями Молотова"

Имени журналиста и названия издания, в котором тот работает, полиция не называет.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные избили тележурналиста в прямом эфире под зданием телеканала, на котором тот работает.

А недавно в Афганистане во время перестрелки с талибами был убит индийский журналист Даниш Сиддикуи, в 2018 году получивший Политцеровскую премию.