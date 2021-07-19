UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Под Харьковом дом журналиста забросали "коктейлями Молотова" (фото)

471
харьков, журналист, угрозы журналисту, нападение на журналиста, харьковская область, коктейли молотова, запугивание
Фото: Нацполиция Украины | Под Харьковом дом журналиста забросали "коктейлями Молотова"

Во двор сотрудника информагентства влетели три бутылки с огнеопасной жидкостью. Нападавшим грозит до трех лет тюрьмы.

Неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двор частного дома журналиста информационного агентства в селе Циркуны Харьковской области (находится в 1 км от Харькова). Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба местного управления полиции.

По информации силовиков, во двор 35-летнего журналиста бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью.

Об инциденте сообщил в полицию сам сотрудник информагентства днем 18 июля.

Правоохранители провели осмотр, изъяли вещественные доказательства и занимаются установлением лиц, которые стоят за нападением на дом журналиста.

Информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 345-1 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении журналиста). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

харьков, журналист, угрозы журналисту, нападение на журналиста, харьковская область, коктейли молотова, запугивание
Под Харьковом дом журналиста забросали "коктейлями Молотова"
харьков, журналист, угрозы журналисту, нападение на журналиста, харьковская область, коктейли молотова, запугивание
Под Харьковом дом журналиста забросали "коктейлями Молотова"

Имени журналиста и названия издания, в котором тот работает, полиция не называет.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные избили тележурналиста в прямом эфире под зданием телеканала, на котором тот работает.

А недавно в Афганистане во время перестрелки с талибами был убит индийский журналист Даниш Сиддикуи, в 2018 году получивший Политцеровскую премию.