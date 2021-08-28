"У мене забрали все": палій офісу омбудсмена в Києві пояснив свій вчинок (відео)

Винуватець інциденту запевняє, що був незадоволений тим, як влада розглядає його "особисте" питання. На свободу він зможе вийти, заплативши заставу в розмірі 95 тис. грн.

Печерський районний суд Києва відправив за грати на 60 днів 51-річного Костянтина Мельника, який намагався підпалити двері офісу Омбудсмена та будівлі Верховного суду. Про це повідомляє видання "ґрати".

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За даними журналістів, обвинувачений в умисному пошкодженні майна може вийти з СІЗО під заставу в розмірі 95 тисяч гривень.

Свій вчинок Костянтин Мельник пояснив тим, що незадоволений, як державні структури розглядають його "особисте" питання.

Інцидент з підпалами стався 26 серпня. 51-річний Костянтин Мельник спершу намагався підпалити будівлю Верховного суду на вулиці Пилипа Орлика, після чого кинув пляшку із запальною сумішшю в будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Інститутській.

[ + – ] Підпали в Києві

Палія затримали співробітники УДО при спробі втекти з місця надзвичайної події на моноколесі. Після затримання Костянтин Мельник вимагав допустити до нього представників ЗМІ та стверджував, що не порушував законодавство України.

"У мене забрали все. І єдине, що мені залишалося — це те, що зробили в 2014 році: підпалити їхні офіси. Інакше вони не хочуть знати і чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил", — заявляв Костянтин Мельник після підпалу будівель в Києві.

[ + – ] Підпали в Києві Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

[ + – ] Підпали в Києві Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Раніше Фокус розповідав, що в Києві ветеран АТО з гранатою захопив будівлю Кабміну. Загрожував підірвати гранату виявився ветеран війни на Донбасі Володимир Прохнич, який через півтори години після захоплення Кабміну здався силовикам.

Також Фокус повідомляв, що ветерану АТО, який захопив Кабмін, обрали запобіжний захід. Суд відправив під варту Володимира Прохнича за захоплення держбудівлі і погрози підірвати бойову гранату. Ветеран АТО буде перебувати під вартою як мінімум до 27 вересня.