"Терорист вирішив здатися після переговорів", — Нацполіція про чоловіка, який погрожував гранатою в Кабміні

Ветерану війни на Донбасі Володимиру Прохничу, який прийшов у будівлю уряду, загрожує до 15 років позбавлення волі за взяття заручників.

У поліції підтвердили, що граната, з якої сьогодні, 4 серпня, ветеран війни на Донбасі Володимир Прохнич увійшов в будівлю Кабінету міністрів України, була бойовою. Про це повідомив керівник Нацполіціі України Ігор Клименко під час брифінгу, який відбувся біля будівлі уряду відразу ж після затримання чоловіка.

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За інформацією правоохоронців, Прохнича двічі поранили на фронті, у тому числі він отримав черепно-мозкову травму. Клименко підкреслив, що переговори з ветераном АТО вів його друг і волонтер Василь. Спілкування між ними тривало приблизно 10 хвилин. У результаті розмови Прохнич вирішив здатися, після чого правоохоронці й затримали його.

Парламентер же під час брифінгу розповів, що у Прохнича "сильний дух" і "загострене почуття справедливості". За його словами, Прохнич, який увірвався з гранатою в будівлю Кабміну, "працював" і "не просив грошей".

За словами Клименка, провадження відкрили відразу за чотирма статтями, у тому числі — захоплення заручників, за якою Прохничу загрожує до 15 років позбавлення волі.

Мотивів вчинку ветерана АТО правоохоронці поки не називають. Ніяких вимог Прохнич, стверджує керівник Нацполіціі, також не озвучував.

"Він каже, що його просто дістало життя", — резюмував Клименко.

[ + – ] ПП з гранатою в Кабміні [ + – ] ПП з гранатою в Кабміні [ + – ] ПП з гранатою в Кабміні [ + – ] ПП з гранатою в Кабміні

[ + – ] Володимир Прохнич [ + – ] Володимир Прохнич [ + – ] Володимир Прохнич

Відзначимо, інформація про те, що в будівлю Кабміну прийшов чоловік із гранатою, з'явилася вранці 4 серпня. На опублікованому ролику видно, що чоловік зайшов у будівлю уряду і закричав "Захоплення будівлі". Через півгодини ЗМІ повідомили про його затримання. Відомо, що в 2015 році президент України нагородив його орденом "За мужність" 3 ступеня.