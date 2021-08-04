Затриманий чоловік, який погрожував підірвати бойову гранату в Кабміні (фото, відео)

Периметр навколо будівлі Кабміну залишається в оточенні. Чоловік, який погрожував підірвати гранату, був нагороджений Порошенком орденом у 2015 році.

Чоловіком, котрий захопив будівлю Кабінету міністрів з гранатою, виявився Володимир Прохнич, який воював на Донбасі, повідомляє Страна.

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За даними журналістів, наразі Володимир Прохнич зареєстрований як ФОП з ремонту автомобілів в Ірпіні (Київська область).

"Володимир Прохнич, який увірвався в Кабмін з гранатою, був нагороджений Петром Порошенком орденом "За мужність" 3 ступеня у 2015 році", — додали журналісти.

Прессекретар КМДА повідомив, що правоохоронці затримали Володимира Прохнича, який погрожував підірвати бойову гранату в будівлі Кабінету міністрів. За його словами, ветерана війни на Донбасі умовили здатися правоохоронцям.

У пресслужбі столичної поліції Фокусу повідомили, що є інформація про затримання чоловіка. Більш детальна інформація буде на брифінгу під Кабміном, який незабаром розпочнеться.

Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату, приніс вибачення поліцейським за інцидент.

Периметр навколо будівлі Кабінету міністрів продовжує залишатися в оточенні навіть після затримання Володимира Прохнича.

[ + – ] НП в Кабміні

Видання Главред опублікувало відео, зняте всередині Кабінету міністрів. У коментарях під відеороликом припустили, що ветеран війни на Донбасі Володимир Прохнич міг загрожувати підірвати гранату через нервовий зрив.

"Я живим не вийду звідси. Жінко, йдіть звідси", — заявляв сам учасник АТО при вході в будівлю Кабінету міністрів.

[ + – ] Захоплення Кабміну

За даними видання APnews, Володимир Прохнич — колишній боєць батальйону "Айдар" та учасник АТО на Донбасі. Чоловік, який погрожував підірвати гранату, публікував у своєму Facebook знімки, зокрема із зони бойових дій.

[ + – ] Володимир Прохнич [ + – ] Володимир Прохнич [ + – ] Володимир Прохнич

До затримання Володимира Прохнича під будівлю Кабінету міністрів прибули вибухотехніки і бійці спецназу, які готувалися до штурму. На місце НП також прибуло керівництво Нацполіції України.

[ + – ] НП з гранатою в Кабміні [ + – ] НП з гранатою в Кабміні [ + – ] НП з гранатою в Кабміні [ + – ] НП з гранатою в Кабміні

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві чоловік погрожує підірвати гранату в будівлі Кабміну. Ветеран війни на Донбасі зайшов у будівлю Кабміну з гранатою, висмикнув чеку і закричав "Захоплення будівлі". На місце НП оперативно виїхали поліцейські і бійці спецназу для можливого штурму будівлі.

Також Фокус розповідав, що в Кривому Розі пенсіонер погрожував підірвати квартиру батьків президента України Володимира Зеленського. Поліцейським вдалося затримати 59-річного псевдомінера, якого не влаштував розмір своєї пенсії. Після прибуття силовиків чоловік заявив, що нічого підривати не збирався, а всього лише хотів поспілкуватися з Володимиром Зеленським.