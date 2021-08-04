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Украина Ветеран Айдара хотел взорвать Кабмин гранатой

Задержан мужчина, угрожавший подорвать боевую гранату в Кабмине (фото, видео)

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граната кабмин, владимир прохнич

Периметр вокруг здания Кабмина остается в оцеплении. Угрожавший подорвать гранату был награжден Порошенко орденом в 2015 году.

Захватившим здание Кабинета министров с гранатой оказался Владимир Прохнич, воевавший на Донбассе, сообщает Страна.

По данным журналистов, сейчас Владимир Прохнич зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей в Ирпене (Киевская область).

"Владимир Прохнич, который ворвался в Кабмин с гранатой, был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени в 2015 году", — добавили журналисты.

Пресс-секретарь КГГА сообщил, что правоохранители задержали Владимира Прохнича, угрожавшего подорвать боевую гранату в здании Кабинета министров. По его словам, ветерана войны на Донбассе уговорили сдаться правоохранителям.

В пресс-службе столичной полиции Фокусу сообщили, что есть информация о задержании мужчины. Более детальная информация будет на брифинге под Кабмином, который вскоре начнется.

Владимир Прохнич, угрожавший подорвать гранату, принес извинения полицейским за инцидент.

Периметр вокруг здания Кабинета министров продолжает оставаться в оцеплении даже после задержания Владимира Прохнича.

Кабмин, ЧП в Кабмине, оцепление Кабмина
ЧП в Кабмине

Издание Главред публиковало видео, снятое внутри Кабинета министров. В комментариях под видеороликом предположили, что ветеран войны на Донбассе Владимир Прохнич мог угрожать подорвать гранату из-за нервного срыва.

"Я живым не выйду отсюда. Женщина, уходите отсюда", — заявлял сам участник АТО при входе в здание Кабинета министров.

Захват Кабмина

По данным издания APnews, Владимир Прохнич — бывший боец батальона "Айдар" и участник АТО на Донбассе. Угрожавший подорвать гранату мужчина публиковал в своем Facebook снимки, в том числе из зоны боевых действий.

Владимир Прохнич, ветеран АТО Владимир Прохнич
Владимир Прохнич
Владимир Прохнич, ветеран АТО Владимир Прохнич
Владимир Прохнич
Владимир Прохнич, ветеран АТО Владимир Прохнич
Владимир Прохнич
Владимир Прохнич, ветеран АТО Владимир Прохнич
Владимир Прохнич, ветеран АТО Владимир Прохнич
Владимир Прохнич, ветеран АТО Владимир Прохнич

До задержания Владимира Прохнича под здание Кабинета министров прибыли взрывотехники и бойцы спецназа, которые готовились к штурму. На место ЧП также прибыло руководство Нацполиции Украины.

Кабмин, ЧП в Кабмине, захват Кабмина
ЧП с гранатой в Кабмине
Кабмин, ЧП в Кабмине, захват Кабмина
ЧП с гранатой в Кабмине
Кабмин, ЧП в Кабмине, захват Кабмина
ЧП с гранатой в Кабмине
Кабмин, ЧП в Кабмине, захват Кабмина
ЧП с гранатой в Кабмине
Кабмин, ЧП в Кабмине, захват Кабмина
Кабмин, ЧП в Кабмине, захват Кабмина
Кабмин, ЧП в Кабмине, захват Кабмина
Кабмин, ЧП в Кабмине, захват Кабмина

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве мужчина угрожает взорвать гранату в здании Кабмина. Ветеран войны на Донбассе зашел в здание Кабмина с гранатой, выдернул чеку и закричал "Захват здания". На место ЧП оперативно выехали полицейские и бойцы спецназа для возможного штурма здания.

Также Фокус рассказывал, что в Кривом Роге пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского. Полицейским удалось задержать 59-летнего псевдоминера, которого не устроил размер своей пенсии. По прибытию силовиков мужчина заявил, что ничего взрывать не собирался, а всего лишь хотел пообщаться с Владимиром Зеленским.