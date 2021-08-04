Задержан мужчина, угрожавший подорвать боевую гранату в Кабмине (фото, видео)

Периметр вокруг здания Кабмина остается в оцеплении. Угрожавший подорвать гранату был награжден Порошенко орденом в 2015 году.

Захватившим здание Кабинета министров с гранатой оказался Владимир Прохнич, воевавший на Донбассе, сообщает Страна.

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По данным журналистов, сейчас Владимир Прохнич зарегистрирован как ФОП по ремонту автомобилей в Ирпене (Киевская область).

"Владимир Прохнич, который ворвался в Кабмин с гранатой, был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени в 2015 году", — добавили журналисты.

Пресс-секретарь КГГА сообщил, что правоохранители задержали Владимира Прохнича, угрожавшего подорвать боевую гранату в здании Кабинета министров. По его словам, ветерана войны на Донбассе уговорили сдаться правоохранителям.

В пресс-службе столичной полиции Фокусу сообщили, что есть информация о задержании мужчины. Более детальная информация будет на брифинге под Кабмином, который вскоре начнется.

Владимир Прохнич, угрожавший подорвать гранату, принес извинения полицейским за инцидент.

Периметр вокруг здания Кабинета министров продолжает оставаться в оцеплении даже после задержания Владимира Прохнича.

[ + – ] ЧП в Кабмине

Издание Главред публиковало видео, снятое внутри Кабинета министров. В комментариях под видеороликом предположили, что ветеран войны на Донбассе Владимир Прохнич мог угрожать подорвать гранату из-за нервного срыва.

"Я живым не выйду отсюда. Женщина, уходите отсюда", — заявлял сам участник АТО при входе в здание Кабинета министров.

[ + – ] Захват Кабмина

По данным издания APnews, Владимир Прохнич — бывший боец батальона "Айдар" и участник АТО на Донбассе. Угрожавший подорвать гранату мужчина публиковал в своем Facebook снимки, в том числе из зоны боевых действий.

[ + – ] Владимир Прохнич [ + – ] Владимир Прохнич [ + – ] Владимир Прохнич

До задержания Владимира Прохнича под здание Кабинета министров прибыли взрывотехники и бойцы спецназа, которые готовились к штурму. На место ЧП также прибыло руководство Нацполиции Украины.

[ + – ] ЧП с гранатой в Кабмине [ + – ] ЧП с гранатой в Кабмине [ + – ] ЧП с гранатой в Кабмине [ + – ] ЧП с гранатой в Кабмине

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве мужчина угрожает взорвать гранату в здании Кабмина. Ветеран войны на Донбассе зашел в здание Кабмина с гранатой, выдернул чеку и закричал "Захват здания". На место ЧП оперативно выехали полицейские и бойцы спецназа для возможного штурма здания.

Также Фокус рассказывал, что в Кривом Роге пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского. Полицейским удалось задержать 59-летнего псевдоминера, которого не устроил размер своей пенсии. По прибытию силовиков мужчина заявил, что ничего взрывать не собирался, а всего лишь хотел пообщаться с Владимиром Зеленским.