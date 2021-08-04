"Террорист решил сдаться после переговоров", - Нацполиция об угрожавшем гранатой в Кабмине

Ветерану войны на Донбассе Владимиру Прохничу, пришедшему в здание правительства, грозит до 15 лет лишения свободы за захват заложников.

В полиции подтвердили, что граната, с которой сегодня, 4 августа, ветеран войны на Донбассе Владимир Прохнич вошел в здание Кабинета министров Украины, была боевой. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко в ходе брифинга, который состоялся возле здания правительства сразу же после задержания мужчины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации правоохранителей, Прохнича дважды ранили на фронте, в том числе он получил черепно-мозговую травму. Клименко подчеркнул, что переговоры с ветераном АТО вел его друг и волонтер Василий. Общение между ними примерно 10 минут. В результате разговора Прохнич решил сдаться, после чего правоохранители и задержали его.

Переговорщик же ходе брифинга рассказал, что у Прохнича "сильный дух" и "обостренное чувство справедливости". По его словам, ворвавшийся с гранатой в здание Кабмина "работал" и "не просил денег".

По словам Клименко, производство открыли сразу по четырем статьям, в том числе — захват заложников, по которой Прохничу грозит до 15 лет лишения свободы.

Мотивов поступка ветерана АТО правоохранители пока не называют. Никаких требований Прохнич, утверждает руководитель Нацполиции, также не озвучивал.

"Он говорит, что его просто достала жизнь", — резюмировал Клименко.

[ + – ] ЧП с гранатой в Кабмине [ + – ] ЧП с гранатой в Кабмине [ + – ] ЧП с гранатой в Кабмине [ + – ] ЧП с гранатой в Кабмине

[ + – ] Владимир Прохнич [ + – ] Владимир Прохнич [ + – ] Владимир Прохнич

Отметим, информация о том, что в здание Кабмина пришел мужчина с гранатой, появилась утром 4 августа. На опубликованном ролике видно, что мужчина зашел в здание правительства и закричал "Захват здания". Спустя полчаса СМИ сообщили о его задержании. Известно, что в 2015 году президент Украины наградил его орденом "За мужество" 3 степени.