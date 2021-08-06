Ветерана АТО, який захопив Кабмін, заарештували (фото)
Згідно з рішенням суду, ветеран АТО пробуде під вартою до 27 вересня. На засіданні був колишній комбат "Айдара", цивільна дружина та навіть священик.
У п'ятницю, 6 серпня, Володимира Прохнича, який захопив Кабмін, заарештували на два місяці. Захист просив нічний домашній арешт, а прокурори — утримання під вартою без права внесення застави, передає "Сегодня".
Печерський районний суд ухвалив, що ветеран, який захопив Кабмін, пробуде під арештом 60 днів — до 27 вересня. На саме засідання прибули колишні побратими атошника та екскомбат "Айдару" Сергій Мельничук.
Крім того, в будівлі суду були цивільна дружина затриманого Алла Литвиненко та навіть священик.
Відомо, що Прохнича взяли під варту після того, як повідомили підозру за трьома статтями:
- Ст. 341 (Захоплення державної будівлі)
- Ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі)
- Ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю).
Усього АТОшніку, який захопив Кабмін, загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, інцидент із захопленням Кабміну стався 4 серпня. Тоді Володимир Прохнич прийшов у будівлю уряду, закричав "захоплення будівлі" та погрожував підірвати бойову гранату. Через пів години силовики повідомили — винуватця вдалося затримати.
Також ми писали, що силовикам вдалося з'ясувати мотив злочинця. Ним виявилося неналежне фінансування ексвійськових. Через кілька годин правоохоронці показали кадри затримання Прохнича — виявляється, він сам віддав гранату та здався спецназу КОРД.
Сьогодні на суді стало відомо, що під час допиту ветеран АТО визнав свою провину в цій справі, додавши, що "не хотів заподіяти комусь шкоду".