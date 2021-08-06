Ветерана АТО, який захопив Кабмін, заарештували (фото)

Згідно з рішенням суду, ветеран АТО пробуде під вартою до 27 вересня. На засіданні був колишній комбат "Айдара", цивільна дружина та навіть священик.

У п'ятницю, 6 серпня, Володимира Прохнича, який захопив Кабмін, заарештували на два місяці. Захист просив нічний домашній арешт, а прокурори — утримання під вартою без права внесення застави, передає "Сегодня".

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Печерський районний суд ухвалив, що ветеран, який захопив Кабмін, пробуде під арештом 60 днів — до 27 вересня. На саме засідання прибули колишні побратими атошника та екскомбат "Айдару" Сергій Мельничук.

Крім того, в будівлі суду були цивільна дружина затриманого Алла Литвиненко та навіть священик.

Відомо, що Прохнича взяли під варту після того, як повідомили підозру за трьома статтями:

Ст. 341 (Захоплення державної будівлі)

Ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі)

Ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю).

Усього АТОшніку, який захопив Кабмін, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент із захопленням Кабміну стався 4 серпня. Тоді Володимир Прохнич прийшов у будівлю уряду, закричав "захоплення будівлі" та погрожував підірвати бойову гранату. Через пів години силовики повідомили — винуватця вдалося затримати.

Також ми писали, що силовикам вдалося з'ясувати мотив злочинця. Ним виявилося неналежне фінансування ексвійськових. Через кілька годин правоохоронці показали кадри затримання Прохнича — виявляється, він сам віддав гранату та здався спецназу КОРД.

Сьогодні на суді стало відомо, що під час допиту ветеран АТО визнав свою провину в цій справі, додавши, що "не хотів заподіяти комусь шкоду".