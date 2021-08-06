"Нікого не хотів образити": ветеран АТО, який захопив Кабмін, визнав свою провину (відео)

Колишній боєць батальйону "Айдар" на допиті визнав, що "не хотів завдати будь-кому шкоду". Прокуратура просить взяття під варту без можливості вийти під заставу.

Чоловік, який захопив будівлю Кабміну, Володимир Прохнич визнав свою виду. Про це свідчить частина протоколу допиту, яку показав захист ексбійця батальйону "Айдар" під час засідання суду, передає "Сегодня".

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"Я щиро жалкую з приводу скоєного. Визнаю, що вчинив неправильно і порушив закон. Прошу вибачення в тих, кого образив чи налякав своїми необдуманими, імпульсивними діями. Я не хотів нікого скривдити або завдати будь-кому шкоду", — сказав ветеран.

У той же час адвокат затриманого Тарас Безпалий підтвердив журналістам, що Прохнич визнав свою провину. Однак, інших подробиць розкривати не став.

Наразі Печерський районний суд заслуховує свідків у цій справі. Захист просить для ветерана нічний домашній арешт, а прокуратура, незважаючи на те, що Прохнич визнав свою провину — утримання під вартою без можливості вийти під заставу.

Нагадаємо, кілька днів тому в будівлю Кабміну прийшов чоловік з гранатою і закричав "Захоплення будівлі". Через кілька годин стало відомо, що винуватця затримали спецпризначенці.

Пізніше прокуратурі вдалося з'ясувати, що винуватцем інциденту став колишній боєць батальйону "Айдар" Володимир Прохнич. А ймовірною причиною вчинку стало "неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців".

Ближче до вечора того дня правоохоронці показали кадри з нагрудних камер бійців корд, на яких зображений момент затримання Прохнича. На них можна помітити, що ветеран АТО сам віддав гранату і вийшов до спецпризначенців.