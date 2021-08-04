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Україна Ветеран Айдару хотів підірвати Кабмін гранатою

Чоловік, який погрожував підірвати Кабмін, був незадоволений фінансуванням ветеранів, — прокуратура (фото)

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Володимир Прохнич, граната, затримання,
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури | Затримання Володимира Прохнича

Володимир Прохнич був оперативно затриманий правоохоронцями, зараз із ним працюють слідчий і прокурор.

Колишній учасник бойових дій на Донбасі Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну України, був незадоволений неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців і роботою уряду в цьому напрямку, повідомила у Facebook прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За словами представника прокуратури, чоловік, який захопив будівлю Кабінету міністрів, доставлений до Печерського районного управління поліції, де з ним зараз працюють процесуальний керівник і слідчий.

"З якою метою він прийшов до адмінбудівлі та чого хотів домогтися, з'ясовується. Загалом: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців", — написала Максимець.

Повідомлення Надії Максимець

Нагадаємо, вранці, 4 серпня в будівлю Кабміну України в Києві зайшов чоловік із гранатою. При цьому він кричав "Захоплення будівлі" і погрожував підірвати себе.

Уже через півгодини стало відомо про його затримання правоохоронцями.

Пізніше з'явилася інформація, що граната, з якою Володимир Прохнич увійшов у будівлю Кабміну, була бойовою.