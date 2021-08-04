Чоловік, який погрожував підірвати Кабмін, був незадоволений фінансуванням ветеранів, — прокуратура (фото)
Володимир Прохнич був оперативно затриманий правоохоронцями, зараз із ним працюють слідчий і прокурор.
Колишній учасник бойових дій на Донбасі Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну України, був незадоволений неналежним фінансовим забезпеченням колишніх військовослужбовців і роботою уряду в цьому напрямку, повідомила у Facebook прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець.
За словами представника прокуратури, чоловік, який захопив будівлю Кабінету міністрів, доставлений до Печерського районного управління поліції, де з ним зараз працюють процесуальний керівник і слідчий.
"З якою метою він прийшов до адмінбудівлі та чого хотів домогтися, з'ясовується. Загалом: невдоволення роботою держустанови та неналежне фінансове забезпечення колишніх військовослужбовців", — написала Максимець.
Нагадаємо, вранці, 4 серпня в будівлю Кабміну України в Києві зайшов чоловік із гранатою. При цьому він кричав "Захоплення будівлі" і погрожував підірвати себе.
Уже через півгодини стало відомо про його затримання правоохоронцями.
Пізніше з'явилася інформація, що граната, з якою Володимир Прохнич увійшов у будівлю Кабміну, була бойовою.