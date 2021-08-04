Угрожавший взорвать Кабмин мужчина был недоволен финансированием ветеранов, – прокуратура (фото)

Владимир Прохнич был оперативно задержан правоохранителями, сейчас с ним работают следователь и прокурор.

Бывший участник боевых действий на Донбассе Владимир Прохнич, угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина Украины, был недоволен ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих и работой правительства в этом направлении, сообщила в Facebook пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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По словам представителя прокуратуры, мужчина, захвативший здание Кабинета министров, доставлен в Печерское районное управление полиции, где с ним сейчас работают процессуальный руководитель и следователь.

"С какой целью он пришел в админздание и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих", – написала Максимец.

[ + – ] Сообщение Надежды Максимец

Напомним, утром, 4 августа в здание Кабмина Украины в Киеве зашел мужчина с гранатой. При этом он кричал "Захват здания" и угрожал взорвать себя.

Уже через полчаса стало известно о его задержании правоохранителями.

Позже появилась информация, что граната, с которой Владимир Прохнич вошел в здание Кабмина, была боевой.