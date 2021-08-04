Віддав гранату та здався спецназу: МВС показало кадри затримання АТОшника, який "захопив" Кабмін

Операція із затримання Володимира Прохнича тривала десять хвилин. Першою назустріч чоловікові відправилася людина в штатському, у руці якої була велика ємність для гранати.

У мережі з'явилося відео з нагрудних камер співробітників Корпусу оперативно-раптової дії (КОРДу), де відображений процес затримання чоловіка, який у середу, 4 серпня, проник у будівлю Кабінету міністрів України та погрожував підірвати там гранату. Відео надало Міністерство внутрішніх справ.

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Судячи з усього, всередину будівлі спецназ почав заходити після досягнення домовленості з чоловіком, який захопив Кабмін, про те, що він віддасть гранату правоохоронцям. Першою назустріч чоловікові відправилася людина в штатському, у руці якої була велика ємність для гранати.

КОРД у цей час перебував на сходинках, і близько за хвилину Володимир Прохнич разом зі своїм товаришем — депутатом Бучанської міської ради Василем Олексюком — виходить до спецназу, до того ж уже без гранати в руці.

Як повідомляє "УНН", підірвати гранату в будівлі уряду погрожував ветеран антитерористичної операції на Донбасі, бізнесмен із Ірпеня Володимир Прохнич. Йому 43 роки, і він родом із Луганська. Відомо, що Володимир був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Відразу після отримання інформації про подію оголосили спецоперацію, на місце виїхав керівник київської поліції Андрій Крищенко.

У ході інциденту ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловік погрожував підірвати гранату в будівлі Кабінету міністрів України. Судячи з кадрів, оприлюднених у соцмережах, чоловік зайшов у будівлю з гранатою, висмикнув чеку та став кричати: "Захоплення будівлі".

Нагадаємо, у серпні минулого року в Києві невідомий погрожував підірвати супермаркет "Велмарт".

У лютому 2021 року в Кривому Розі пенсіонер погрожував підірвати квартиру батьків президента України Володимира Зеленського.