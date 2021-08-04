Отдал гранату и сдался спецназу: МВД показало кадры задержания "захватившего" Кабмин АТОшника

Операция по задержанию Владимира Прохнича продлилась десять минут. Первым навстречу мужчине отправился человек в штатском, в руке которого была большая емкость для гранаты.

В Сети появилось видео с нагрудных камер сотрудников Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРДа), где запечатлен процесс задержания мужчины, который в среду, 4 августа, проник в здание Кабинета министров Украины и угрожал взорвать там гранату. Видео предоставило Министерство внутренних дел.

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Судя по всему, внутрь здания спецназ начал заходить по достижении договоренности с захватчиком о том, что он отдаст гранату правоохранителям. Первым навстречу мужчине отправился человек в штатском, в руке которого была большая емкость для гранаты.

КОРД в это время находился на ступеньках, и спустя около минуты захватчик Владимир Прохнич вместе со своим товарищем — депутатом Бучанского городского совета Василием Олексюком — выходит к спецназу, притом уже без гранаты в руке.

Как сообщает "УНН", взорвать гранату в здании правительства угрожал ветеран антитеррористической операции на Донбассе, бизнесмен из Ирпеня Владимир Прохнич. Ему 43 года и он родом из Луганска. Известно, что Владимир был награжден орденом "За мужество" III степени.

Сразу после получения информации о происшествии объявили спецоперацию, на место выехал руководитель киевской полиции Андрей Крищенко.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в здании Кабинета министров Украины. Судя по кадрам, обнародованным в соцсетях, мужчина зашел в здание с гранатой, выдернул чеку и стал кричать "Захват здания".

Напомним, в августе прошлого года в Киеве неизвестный угрожал взорвать супермаркет "Велмарт".

В феврале 2021 года в Кривом Роге пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского.