"Никого не хотел обидеть": захвативший Кабмин ветеран АТО признал свою вину (видео)

Бывший боец батальона "Айдар" на допросе признал, что "не хотел нанести кому-то вред". Прокуратура просит взятия под стражу без возможности выйти под залог.

Захвативший здание Кабмина Владимир Прохнич признал свою виду. Об этом свидетельствует часть протокола допроса, которую показала защита экс-бойца батальона "Айдар" во время заседания суда, передает "Сегодня".

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"Я искренне сожалею по поводу содеянного. Признаю, что поступил неправильно и нарушил закон. Прошу извинения у тех, кого оскорбил или напугал своими необдуманными, импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть или нанести кому-то вред", — сказал ветеран.

В то же время адвокат задержанного Тарас Беспалый подтвердил журналистам, что Прохнич признал свою вину. Однако других подробностей раскрывать не стал.

Сейчас Печерский районный суд заслушивает свидетелей по данному делу. Защита просит для ветерана ночной домашний арест, а прокуратура, несмотря на то, что Прохнич признал свою вину — содержание под стражей без возможности выйти под залог.

Напомним, пару дней назад в здание Кабмина пришел мужчина с гранатой и закричат "Захват здания". Спустя несколько часов стало известно, что виновника задержал спецназ.

Позже прокуратуре удалось выяснить, что виновником инцидента оказался бывший боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич. А вероятной причиной поступка стало "ненадлежаще финансовое обеспечение бывших военнослужащих".

Ближе к вечеру того дня правоохранители показали кадры с нагрудных камер бойцов КОРДа, на которых запечатлен момент задержания Прохнича. На них можно заметить, что ветеран АТО сам отдал гранату и вышел к спецназу.