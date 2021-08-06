Захватившего Кабмин ветерана АТО арестовали (фото)
Согласно решению суда, ветеран АТО пробудет под стражей до 27 сентября. На заседании был бывший комбат "Айдара", гражданская жена и даже священник.
В пятницу, 6 августа, захватчика Кабмина Владимира Прохнича арестовали на два месяца. Защита просила ночной домашний арест, а прокуроры — содержание под стражей без права внесения залога, передает "Сегодня".
Так, Печерский районный суд постановил, что захвативший Кабмин ветеран пробудет под арестом 60 дней – до 27 сентября. На самом заседании прибыли бывшие побратимы атошника и экс-комбат "Айдара" Сергей Мельничук.
Кроме того, в здании суда находилась гражданская жена задержанного Алла Литвиненко и даже священник.
Известно, что Прохнича взяли под стражу после того, как сообщили подозрение по трем статьям:
- Ст. 341 (Захват государственного здания)
- Ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы)
- Ч.1 ст.263 (Незаконное обращение оружием).
Всего захватившему Кабмин АТОшнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, инцидент с захватом Кабмина произошел 4 августа. Тогда Владимир Прохнич пришел в здание правительства, закричал "захват здания" и угрожал взорвать боевую гранату. Спустя полчаса силовики сообщили — виновника удалось задержать.
Также мы писали, что силовикам удалось выяснить мотив преступника. Ним оказалось ненадлежащее финансирование экс-военных. Через несколько часов правоохранители показали кадры задержания захватчика Кабмина — оказывается, он сам отдал гранату и сдался спецназу КОРД.
Сегодня на суде стало известно, что во время допроса ветеран АТО признал свою вину в данном деле, добавив, что "не хотел причинить кому-то вред".