В Киеве задержан пьяный водитель BMW, сбивший ребенка на "зебре" (видео)

Автомобиль на скорости наехал на 12-летнего мальчика и не остановился после ДТП. Полиция нашла машину по камерам видеонаблюдения.

Патрульная полиция Киева задержала водителя в состоянии опьянения, который накануне, 1 января, возможно, сбил ребенка на пешеходном переходе на улице Светлицкого. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что 1 января примерно в девять вечера транспортное средство марки BMW на высокой скорости наехало на 12-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на улице Светлицкого.

[ + – ] BMW, которое сбило ребенка.

Автомобиль скрылся с места аварии, не остановившись после столкновения.

Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, закрытым переломом плечевой кости и другими повреждениями доставили в больницу. С помощью записей камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, в каком направлении двигался BMW-730D и нашли эту машину.

Сообщится, что водитель во время беседы с правоохранителями на вопросы отвечал резко, и что у него были заметны признаки алкогольного опьянения.

Результаты экспертизы подтвердили предположение: в крови задержанного было одно промилле алкоголя.

42-летнего подозреваемого в дорожной аварии задержали, ему сообщили о подозрении в правонарушении, транспорт доставили на арестплощадку. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельств происшествия.

Ранее Фокус сообщал, что на Черниговщине пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста и попытался скрыться с места аварии. Легковым автомобилем управлял Виктор Мищук —депутат горсовета города Бахмач. По словам свидетелей инцидента, после прибытия на место медиков и полиции он отказывался пройти медосвидетельствование.