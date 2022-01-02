У Києві затримано п'яного водія BMW, який збив дитину на "зебрі" (відео)

Автомобіль на швидкості наїхав на 12-річного хлопчика та не зупинився після ДТП. Поліція знайшла машину камер відеоспостереження.

Патрульна поліція Києва затримала водія у стані сп'яніння, який напередодні 1 січня, можливо, збив дитину на пішохідному переході на вулиці Світлицького. Про це повідомляє прес-служба МВС.

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Зазначається, що 1 січня приблизно о дев'ятій вечора транспортний засіб марки BMW на високій швидкості наїхав на 12-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу на вулиці Світлицького.

[ + – ] BMW, яке збило дитину.

Водій уїхав з місця аварії, не зупинившись після зіткнення.

Дитину із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, закритим переломом плечової кістки та іншими пошкодженнями доправили до лікарні. За допомогою записів камер відеоспостереження правоохоронці з'ясували, у якому напрямку рухався BMW-730D, та знайшли цю машину.

Повідомиться, що водій під час бесіди з правоохоронцями на запитання відповідав різко, і що він мав помітні ознаки алкогольного сп'яніння.

Результати експертизи підтвердили припущення: у крові затриманого було одне проміле алкоголю.

42-річного підозрюваного у дорожній аварії затримали, йому повідомили про підозру у правопорушенні, транспорт доставили на арештмайданчик. Слідчо-оперативна група з'ясовує причини події.

Раніше Фокус повідомляв, що на Чернігівщині п'яний депутат на смерть збив велосипедиста та спробував втекти з місця аварії. Легковим автомобілем керував Віктор Міщук – депутат міськради міста Бахмач. За словами свідків інциденту, після прибуття на місце медиків та поліції він відмовлявся пройти медогляд.