Нашли с простреленной головой: под Донецком застрелился контрактник ВСУ

Несмотря на предварительную версию смерти бойца, силовики также рассматривают и другие версии. Среди них — доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В Донецкой области нашли мертвым 21-летнего военнослужащего, у которого была прострелена голова. По предварительной информации, боец покончил жизнь самоубийством, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Военнослужащий был родом из Запорожской области и проходил службу по контракту на должности механика-водителя медицинского пункта одного из батальонов.

"Предварительно установлено, что солдат покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", — сообщает прокуратура.

В то же время рассматриваются другие версии, в частности, умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Сейчас по факту гибели военнослужащего правоохранителями возбуждено криминальное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Напомним, что это далеко не первый случай самоубийств военных с применением табельного оружия. Так, в Харьковском национальном университете Воздушных сил им. Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант. Молодой человек, которого нашли мертвым, нес караульную службу и был вооружен автоматом. Из него он и совершил выстрел.

Ранее Фокус сообщал, что была обнародована статистика самоубийств в американской армии. Пентагон отмечает, что с поправками на пол и возраст уровень суицидов в целом по ведомству находится на уровне общенационального — 22,4 на 100 тысяч человек.