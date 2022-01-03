Знайшли із простріленою головою: під Донецьком застрелився контрактник ЗСУ

Незважаючи на попередню версію смерті бійця, силовики також розглядають інші версії. Серед них — доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

На Донеччині знайшли мертвим 21-річного військовослужбовця, у якого було прострілено голову. За попередньою інформацією, боєць наклав на себе руки, повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Військовослужбовець був родом із Запорізької області та проходив службу за контрактом на посаді механіка-водія медичного пункту одного з батальйонів.

"Попередньо встановлено, що солдат наклав на себе руки шляхом пострілу в голову з довіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", — повідомляє прокуратура.

Водночас розглядаються інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю. Наразі за фактом загибелі військовослужбовця правоохоронцями порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Ведеться слідство.

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок самогубств військових із застосуванням табельної зброї. Так, у Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Молодий чоловік, якого знайшли мертвим, ніс вартову службу та був озброєний автоматом. З нього він і здійснив постріл.

Раніше Фокус повідомляв, що було оприлюднено статистику самогубств в американській армії. Пентагон зазначає, що з поправками на підлогу та вік рівень суїцидів загалом за відомством перебуває на рівні загальнонаціонального – 22,4 на 100 тисяч осіб.