"Маркетинг по-украински. Что остается за кадром" – Лука Томовски

Если бы меня попросили выделить главную особенность украинского маркетингового рынка – я бы без сомнения назвал нулевой барьер на вход.

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Ведь маркетинговый бизнес в наших реалиях позволяет изображать экспертность с нулем в кармане и примерно таким же количеством знаний в голове. Достаточно указать в описании профиля "Маркетинг" и ждать заказчиков, которые лишь со временем рассекретят горе-специалиста.

Впрочем, сами виноваты! Отчасти. Ведь заказчики и сами внесли свою лепту в аматорский рынок маркетинга, долгое время считая его лишь пустым словом в организационной структуре компании.

Проработав с множеством клиентов из разных стран мира, я понял, что выбор эффективного маркетолога можно сравнить с выбором хорошего врача – пусть не микрохирурга, но, как минимум, стоматолога (да простят меня представители благородной профессии). И к его выбору стоит относиться не менее скрупулезно, устраивая конкурсы с отбором и проводя детальные интервью. А определившись с подходящим специалистом – быть готовым предложить ему хорошую ставку. Что, впрочем, все равно не является гарантией правильного выбора, но… Что в этом мире вообще является гарантией?

Выбор. Если Вы – клиент, не выбирайте кандидата, основываясь на его согласии с любыми Вашими тезисами. Хороший маркетолог не будет поддакивать просто так и никогда не подтвердит, что задействовать Вашего сына в продвижении Вашего автомобильного бренда – хорошая идея, ведь Вы точно далеко не уедете.

Хороший маркетолог – это в первую очередь про логику. Если у Вашего маркетолога нет развитого навыка логики – смело направляйте его к знакомым из отдела продаж.

Что важно знать? Современный рынок кишит медийными личностями с красиво оформленными Instagram-профилями, которые позиционируют себя, как маркетологи, и хорошо знают, как обмануть потенциальных заказчиков. Они из тех, кто любит использовать заведомо ложные тезисы вроде: "Хороший маркетинг – это грамотный постинг", забыв упомянуть 100 других важнейших его составляющих и пытаясь уместить глубокую науку в короткую цитату для презентации.

Что делать маркетологам? Начинающим специалистам, а также специалистам средней руки я бы посоветовал стартовать не с инфоцыганских курсов, а с классических книг: от Джека Траута до Филипа Котлера, ведь это бессмертная классика. Учиться на практике – это, конечно, хорошо, но, согласитесь, учиться кататься на велосипеде гораздо легче, зная, как минимум, для чего ему нужны руль и колеса. А использовать первоисточник и западный опыт для эффективного внедрения его на отечественном рынке –почти всегда хорошая идея.

Проблема клиента. Клиент часто не понимает для чего ему нужен маркетинг-специалист. Для него это человек, который ведет соцсети, создает сайты, приносит кофе, моет полы и еще десятки обязанностей, которые не имеют отношения к нише. Это и есть стереотипное мышление в контексте маркетингового рынка.

Выбирайте с умом, расставайтесь легко. Опыт работы с определенным количеством транснациональных корпораций меня окончательно убедил, что вносить заметные изменения в маленький бизнес гораздо легче, нежели в большой конгломерат. Хороший маркетолог освободит Вас от бесконечной смены курса. К сожалению, маркетинг является именно той областью, где сменить 5 специалистов за год является нормой. Несмотря на это, Вы все равно должны искать "того самого" – иначе смените, как минимум, 10.

И напоследок. Если Вы считаете себя хорошим маркетологом – это должно подтверждаться крепким портфолио и непосредественно суммами, которые принесли клиентам Ваши решения, потому что Вас таковым определяет рынок, а не собственные амбиции. Портфолио и финансовый результат – это главные маркеры Вашего успеха, которые гораздо громче говорят о Вас, как о специалисте, нежели сотни собственных курсов.

Лука Томовски – маркетолог, предприниматель.

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