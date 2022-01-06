"Маркетинг по-українськи. Що залишається за кадром" – Лука Томовскі

Якби мене попросили виділити головну особливість українського маркетингового ринку – я, безперечно, назвав би нульовий бар'єр на вхід.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Адже маркетинговий бізнес у наших реаліях дозволяє зображати експертність з нулем у кишені та приблизно такою ж кількістю знань у голові. Достатньо вказати в описі профілю "Маркетинг" та чекати замовників, які лише згодом розсекретять горе-фахівця.

Втім, самі винні! Принаймні частково. Адже замовники і самі зробили внесок в аматорський ринок маркетингу, довгий час вважаючи його лише порожнім словом в організаційній структурі компанії.

Пропрацювавши з безліччю клієнтів з різних країн світу, я зрозумів, що вибір ефективного маркетолога можна порівняти з вибором хорошого лікаря – нехай не мікрохірурга, але, як мінімум, стоматолога (нехай вибачать мене представники шляхетної професії). І до його вибору варто ставитись не менш скрупульозно, влаштовуючи конкурси з відбором та проводячи детальні інтерв'ю. А визначившись із відповідним спеціалістом – бути готовим запропонувати йому пристойну ставку. Що, втім, усе одно не є гарантією правильного вибору, але… Що на цьому світі взагалі є гарантією?

Вибір. Якщо Ви – клієнт, не обирайте кандидата, ґрунтуючись на його згоді з будь-якими Вашими тезами. Професійний маркетолог не підтакуватиме просто так і ніколи не підтвердить, що залучити Вашого сина в просуванні Вашого автомобільного бренду – хороша ідея, адже так Ви точно далеко не поїдете.

Кваліфікований маркетолог – це насамперед про логіку. Якщо Ваш маркетолог не володіє логікою – сміливо спрямовуйте його до знайомих з відділу продажів.

Що важливо знати? Сучасний ринок насичений медійними особистостями з красиво оформленими Instagram-профілями, які позиціюють себе як маркетологи, і добре знають, як обдурити потенційних замовників. Вони з тих, хто любить використовувати хибні тези на кшталт: "Ефективний маркетинг – це грамотний постинг", забувши згадати 100 інших важливих його складників і намагаючись помістити глибоку науку в коротку цитату для презентації.

Що робити маркетологам? Початківцям, а також фахівцям середньої кваліфікації я порадив би стартувати не з інфоциганських курсів, а з класичних книг: від Джека Траута до Філіпа Котлера, адже це безсмертна класика. Вчитися на практиці — це, звичайно, добре, але, погодьтеся, вчитися кататися на велосипеді набагато легше, знаючи, як мінімум, для чого йому потрібні кермо та колеса. А використовувати першоджерело та західний досвід для ефективного впровадження його на вітчизняному ринку – майже завжди хороша ідея.

Проблема клієнта. Клієнт часто не розуміє, навіщо йому потрібен маркетинг-фахівець. Для нього це людина, яка веде соцмережі, створює сайти, приносить каву, миє підлогу та виконує ще багато обов'язків, які не стосуються ніші. Це і є стереотипне мислення в контексті маркетингового ринку.

Вибирайте з розумом, розлучайтеся легко. Досвід роботи з певною кількістю транснаціональних корпорацій мене остаточно переконав, що вносити помітні зміни до маленького бізнесу набагато легше, ніж у великий конгломерат. Хороший маркетолог звільнить Вас від нескінченної зміни курсу. На жаль, маркетинг є саме тією галуззю, де змінити п'ятьох фахівців за рік є нормою. Попри це, Ви все одно повинні шукати "того самого" — інакше зміните, як мінімум, 10.

І на останок. Якщо Ви вважаєте себе хорошим маркетологом – це має підтверджуватись міцним портфоліо та безпосередньо сумами, які принесли клієнтам Ваші рішення, тому що Вас таким визначає ринок, а не власні амбіції. Портфоліо та фінансовий результат – це головні маркери Вашого успіху, які набагато голосніше говорять про Вас як про фахівця, ніж сотні власних курсів.

Лука Томовскі – маркетолог, бізнесмен.

https://www.instagram.com/theyknowmyname4/ https://www.instagram.com/vantablack.ua/