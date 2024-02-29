Програмує нас на покупки: вчені дізналися, як реклама молочних продуктів впливає на нас

Нове дослідження вчених виявило, що схильність до реклами молочних продуктів змушує нас частіше віддавати їм перевагу під час заповнення кошика в магазинах, збільшуючи нашу тягу до них.

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Багато хто з нас любить з'їсти шматочок сиру або кульку морозива час від часу, але, починаючи з 60-х років минулого століття, ми все частіше відмовляємося від вживання звичайної склянки молока. Люди, які стежать за тим, щоб у наших холодильниках було багато молочних продуктів, намагаються змінити цю ситуацію. Вони з усіх боків закидають нас рекламою, постами в соціальних мережах та іншими доводами, чому ми повинні вживати більше молочних продуктів. Нове дослідження дало змогу з'ясувати, чи справді всі ці просвітницькі зусилля змушують нас купувати і вживати більше молочних продуктів, пише Newswise.

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Стефані Кларк, колишня професорка з Університету штату Айова, було цікаво, чи змусить просвіта людей про користь молочних продуктів для здоров'я частіше тягнутися до них, особливо тих, хто не отримує достатньої їхньої кількості у своєму раціоні. У дослідженні її команди взяли участь дорослі люди, які спочатку не вживали рекомендовані три порції молочних продуктів на день.

На початку дослідження вони провели опитування, а потім створили дискусійні групи, в яких не дозволяли учасникам багато спілкуватися між собою. Таким чином, вони змогли ефективно передавати інформацію про молочне харчування за допомогою інфографіки. Вони навіть попросили учасників спробувати різні види морозива, щоб обговорити такі питання, як вміст лактози та цукру в цих продуктах.

Провівши кілька опитувань до і після дискусії, з'ясувалося, що інформаційні сесії цілком спрацювали. Люди стали купувати і вживати більше молочних продуктів — усе, від сиру до йогурту, і особливо молоко, зросло в споживанні. Причому споживання молока зросло вражаюче: кожна людина випивала щонайменше на одну порцію більше разів на тиждень.

Незважаючи на те, що таке зростання любові до молочних продуктів — хороша новина, учасники дослідження все ще не досягли ідеальної позначки в 21 порцію молочних продуктів на тиждень, заявили вчені. Вони вважають, що на них чекає ще багато роботи, як для того, щоб з'ясувати, як підтримувати цей молочний тренд у довгостроковій перспективі, так і для того, щоб змінити спосіб, яким вони діляться інформацією. Висновок із цього дослідження доволі очевидний: коли люди дізнаються про корисні властивості якихось продуктів, вони з більшою ймовірністю додадуть їх до своїх кошиків і раціону.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.