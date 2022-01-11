IBOX BANK (АО "АЙБОКС БАНК") зафиксировал пятикратный рост дохода в 2021 году

По итогам 2021 года доход IBOX BANK (АО "АЙБОКС БАНК") увеличился в пять раз, а общие активы банка выросли на 90%, до 3,8 млрд грн.

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Кредитно-инвестиционный портфель показал прирост в 67%, а балансовый капитал увеличился на 136%. Все это сказалось на финансовом результате, который также вырос по сравнению с 2020 годом на 378%.

"Наши основные финансовые показатели по итогам прошедшего года подтверждают, что стратегия транзакционного бизнеса максимально эффективная с точки зрения нахождения устойчивой позиции на рынке и развития. В 2022 году банк продолжит делать основной акцент на транзакционном бизнесе, внедряя новейшие мировые технологии банковского сектора для юридических и физических лиц", — рассказал председатель правления IBOX BANK Петр Мельник.

Напомним, в прошлом году "АЙБОКС БАНК" продолжил расширять сеть отделений, выпустил новые карточные продукты, в том числе совместно с партнером Moneyveo. Совместно с Visa запущены бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay.

В декабре 2021 года IBOX BANK запустил мобильное приложение для смартфонов под управлением ОС Android и iOS.

Также в прошлом году банк начал прием платежей в пользу казино, которые получили лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.