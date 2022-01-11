IBOX BANK (АТ "АЙБОКС БАНК") зафіксував п'ятикратне зростання доходу у 2021 році

За підсумками 2021 року дохід IBOX BANK (АТ "АЙБОКС БАНК") збільшився вп'ятеро, а загальні активи банку зросли на 90%, до 3,8 млрд грн.

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Кредитно-інвестиційний портфель показав приріст 67%, а балансовий капітал збільшився на 136%. Все це позначилося на фінансовому результаті, який також зріс у порівнянні з 2020 роком на 378%.

"Наші основні фінансові показники за підсумками минулого року підтверджують, що стратегія транзакційного бізнесу є максимально ефективною з точки зору знаходження стійкої позиції на ринку та розвитку. У 2022 році банк продовжить робити акцент на транзакційному бізнесі, впроваджуючи новітні світові технології банківського сектора для юридичних та фізичних осіб", — розповів голова правління IBOX BANK Петро Мельник.

Нагадаємо, минулого року "АЙБОКС БАНК" продовжив розширювати мережу відділень, випустив нові карткові продукти, зокрема спільно з партнером Moneyveo. Спільно з Visa запущено безконтактні платежі Apple Apple Pay, Google Pay та Garmin Pay.

У грудні 2021 року IBOX BANK запустив мобільний додаток для смартфонів під управлінням ОС Android та iOS.

Також минулого року банк розпочав прийом платежів на користь казино, які отримали ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України.