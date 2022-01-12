"Тут дети находятся": пассажир рейса "Египет-Харьков" закурил прямо в самолете (видео)

Инцидент, по информации журналистов, произошел в салоне авиакомпании Azur air. А поскольку мужчина не реагировал на замечания стюардессы, в ситуацию вмешалась одна из пассажирок.

Пассажир рейса, направлявшегося из Египта в Харьков, решил покурить в салоне лайнера авиакомпании Azur air. Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Live".

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Мужчина, возможно, был нетрезв и не учитывал многочисленные жалобы других, в том числе и стюардессы.

Снятое видео инцидента выложили в соцсетях, на нем можно видеть, как мужчина курит в салоне через систему нагревания табака, несмотря на то, что это запрещено правилами.

В соцсетях читатели размещенной публикации предлагали, что нужно делать в подобных случаях. Одни предложили вносить нарушителей в черный список авиаперевозчиков, другие — штрафовать, третьи — задерживать по прилете. Предлагались и другие решения.

К моменту написания новости руководство авиакомпании не прокомментировало этот инцидент.

Ранее Фокус сообщал, что в самолете Azur Air, который летел из Киева в Доминиканскую республику во время конфликта между пассажирами девушке расцарапали лицо и откусили ноготь.