"Тут діти перебувають": пасажир рейсу "Єгипет-Харків" закурив прямо в літаку (відео)

Інцидент, за інформацією журналістів, стався у салоні авіакомпанії Azur air. А оскільки чоловік не реагував на зауваження стюардеси, у ситуацію втрутилася одна з пасажирок.

Пасажир рейсу, який прямував з Єгипту до Харкова, вирішив покурити в салоні лайнера авіакомпанії Azur air. Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Live".

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Чоловік, можливо, був нетверезий і не враховував численних скарг інших, зокрема й стюардеси.

Зняте відео інциденту виклали в соцмережах, на ньому можна бачити, як чоловік палить у салоні через систему нагрівання тютюну, незважаючи на те, що це заборонено правилами.

У соцмережах читачі розміщеної публікації пропонували, що потрібно робити в подібних випадках. Одні запропонували вносити порушників до чорного списку авіаперевізників, інші — штрафувати, треті — затримувати після прильоту. Пропонувалися інші рішення.

На момент написання новини керівництво авіакомпанії не прокоментувало цей інцидент.

Раніше Фокус повідомляв, що в літаку Azur Air, який летів із Києва в Домініканську республіку під час конфлікту між пасажирами, дівчині роздерли обличчя і відкусили ніготь.