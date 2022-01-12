"Тут діти перебувають": пасажир рейсу "Єгипет-Харків" закурив прямо в літаку (відео)
Інцидент, за інформацією журналістів, стався у салоні авіакомпанії Azur air. А оскільки чоловік не реагував на зауваження стюардеси, у ситуацію втрутилася одна з пасажирок.
Пасажир рейсу, який прямував з Єгипту до Харкова, вирішив покурити в салоні лайнера авіакомпанії Azur air. Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Live".
Чоловік, можливо, був нетверезий і не враховував численних скарг інших, зокрема й стюардеси.
Зняте відео інциденту виклали в соцмережах, на ньому можна бачити, як чоловік палить у салоні через систему нагрівання тютюну, незважаючи на те, що це заборонено правилами.
У соцмережах читачі розміщеної публікації пропонували, що потрібно робити в подібних випадках. Одні запропонували вносити порушників до чорного списку авіаперевізників, інші — штрафувати, треті — затримувати після прильоту. Пропонувалися інші рішення.
На момент написання новини керівництво авіакомпанії не прокоментувало цей інцидент.
Раніше Фокус повідомляв, що в літаку Azur Air, який летів із Києва в Домініканську республіку під час конфлікту між пасажирами, дівчині роздерли обличчя і відкусили ніготь.