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Задержанный в Киеве "замминистра ДНР" сбежал на оккупированный Донбасс (фото)

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Суд, Пряхин, мера пресечения.
Фото: 24 Канал | Суд не избрал Пряхину меру пресечения.

По информации правозащитников, Владимир Пряхин не был ограничен в передвижении. А его защита утверждает – мужчина поехал навестить больную мать.

Накануне, 12 января, в Шевченковский районный суд Киева не пришел бывший "заместитель информации" т.н. "ДНР" Владимир Пряхин. В 2021 году представители СБУ задержали его по подозрению в распространении агитационной информации, направленной на изменение государственного строя Украины. Об этом сообщают представители Медийной инициативы по правам человека в Facebook.

Владимир Пряхин, днр
Владимир Пряхин, днр
Владимир Пряхин, днр
Владимир Пряхин, днр
Владимир Пряхин, днр
Владимир Пряхин, днр

Известно, что сейчас подсудимый находится на оккупированную территорию Донецкой области.

Представитель защиты подсудимого адвокат Светлана Новицкая рассказала, что Пряхин поехал на родину навестить свою больную мать, к которой никто из родственников прийти не мог.

"Ему позвонили соседи, сказали, что мать при смерти. Родная тетка умерла, умерла сестра, взрослые дети находятся на заработках в другой стране", — заявила адвокат Новицкая, отметив, что ее подзащитный планировал вывести женщину на подконтрольную Украине территорию, но та не согласилась. Со слов адвоката, Пряхин все же собирается появиться на следующем заседании суда в Киеве.

Правозащитников удивило то обстоятельство, что Пряхин, который проходил по уголовному делу об особо тяжком преступлении, не был ограничен в передвижении и смог свободно уехать с подконтрольной Украине части страны.

В судебном производстве нет постановлений, которые хотя бы минимально ограничивали возможность подозреваемого менять место жительства.

Что известно о Владимире Пряхине?

В 2016 году Владимир Пряхин из ОРДЛО прибыл в Киев, где занимался популяризацией политических структур России. У СБУ есть данные, что с 2014 года он состоял на должности "заместителя министра информации "ДНР" и в открытую обращался к населению региона с призывом поддерживать официальную позицию самопровозглашенного административно-территориального образования.

Также Пряхин пропагандировал политико-территориальную интеграцию украинских территорий Донбасса с РФ.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники СБУ ищут пострадавших от "главного палача" донецкой пыточной боевиков "Изоляция". Силовики обратились ко всем, кто находился в плену у боевиков в Донецке и пострадал от Дениса "Палыча" Куликовского, с просьбой позвонить им и сообщить об имевших место фактах.