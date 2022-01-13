Задержанный в Киеве "замминистра ДНР" сбежал на оккупированный Донбасс (фото)

По информации правозащитников, Владимир Пряхин не был ограничен в передвижении. А его защита утверждает – мужчина поехал навестить больную мать.

Накануне, 12 января, в Шевченковский районный суд Киева не пришел бывший "заместитель информации" т.н. "ДНР" Владимир Пряхин. В 2021 году представители СБУ задержали его по подозрению в распространении агитационной информации, направленной на изменение государственного строя Украины. Об этом сообщают представители Медийной инициативы по правам человека в Facebook.

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Известно, что сейчас подсудимый находится на оккупированную территорию Донецкой области.

Представитель защиты подсудимого адвокат Светлана Новицкая рассказала, что Пряхин поехал на родину навестить свою больную мать, к которой никто из родственников прийти не мог.

"Ему позвонили соседи, сказали, что мать при смерти. Родная тетка умерла, умерла сестра, взрослые дети находятся на заработках в другой стране", — заявила адвокат Новицкая, отметив, что ее подзащитный планировал вывести женщину на подконтрольную Украине территорию, но та не согласилась. Со слов адвоката, Пряхин все же собирается появиться на следующем заседании суда в Киеве.

Правозащитников удивило то обстоятельство, что Пряхин, который проходил по уголовному делу об особо тяжком преступлении, не был ограничен в передвижении и смог свободно уехать с подконтрольной Украине части страны.

В судебном производстве нет постановлений, которые хотя бы минимально ограничивали возможность подозреваемого менять место жительства.

Что известно о Владимире Пряхине?

В 2016 году Владимир Пряхин из ОРДЛО прибыл в Киев, где занимался популяризацией политических структур России. У СБУ есть данные, что с 2014 года он состоял на должности "заместителя министра информации "ДНР" и в открытую обращался к населению региона с призывом поддерживать официальную позицию самопровозглашенного административно-территориального образования.

Также Пряхин пропагандировал политико-территориальную интеграцию украинских территорий Донбасса с РФ.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники СБУ ищут пострадавших от "главного палача" донецкой пыточной боевиков "Изоляция". Силовики обратились ко всем, кто находился в плену у боевиков в Донецке и пострадал от Дениса "Палыча" Куликовского, с просьбой позвонить им и сообщить об имевших место фактах.