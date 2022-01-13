Затриманий у Києві "заступник міністра ДНР" втік на окупований Донбас (фото)
За інформацією правозахисників, Володимир Пряхін не був обмежений у пересуванні. А його захист стверджує – чоловік поїхав відвідати хвору матір.
Напередодні, 12 січня, до Шевченківського районного суду Києва не прийшов колишній "заступник інформації", т.зв. "ДНР" Володимир Пряхін. 2021 року представники СБУ затримали його за підозрою в поширенні агітаційної інформації, спрямованої на зміну державного устрою України. Про це повідомляють представники Медійної ініціативи з прав людини у Facebook.
Відомо, що наразі підсудний перебуває на окупованій території Донецької області.
Представниця захисту підсудного, адвокатка Світлана Новицька розповіла, що Пряхін поїхав на батьківщину відвідати свою хвору матір, до якої ніхто з родичів не міг прийти.
"Йому зателефонували сусіди, сказали, що мати при смерті. Рідна тітка померла, померла сестра, дорослі діти перебувають на заробітках в іншій країні", — заявила адвокатка Новицька, зазначивши, що її підзахисний планував вивезти жінку на підконтрольну Україні територію, але та не погодилася. За словами адвоката, Пряхін усе ж таки збирається з'явитися на наступному засіданні суду в Києві.
Правозахисників здивувала та обставина, що Пряхін, який проходив у кримінальній справі про особливо тяжкий злочин, не був обмежений у пересуванні та зміг вільно виїхати з підконтрольної Україні частини країни.
У судовому провадженні немає ухвал, які хоча б мінімально обмежували можливість підозрюваного змінювати місцепроживання.
Що відомо про Володимира Пряхіна?
У 2016 році Володимир Пряхін з ОРДЛО прибув до Києва, де займався популяризацією політичних структур Росії. СБУ має дані, що з 2014 року він перебував на посаді "заступника міністра інформації "ДНР" і відкрито звертався до населення регіону із закликом підтримувати офіційну позицію самопроголошеного адміністративно-територіального утворення.
Також Пряхін пропагував політико-територіальну інтеграцію українських територій Донбасу з РФ.
Раніше Фокус повідомляв, що співробітники СБУ шукають постраждалих від "головного ката" донецької тортурної камери бойовиків "Ізоляція". Силовики звернулися до всіх, хто перебував у полоні в бойовиків у Донецьку та постраждав від Дениса "Палича" Куликовського, з проханням зателефонувати їм та повідомити про факти.