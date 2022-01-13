Я не живу "по понятиям" и ничего не знаю о "квотных принципах", – Евгений Дыхне о попытке Майберга уволить его с поста президента МАУ

Менеджменту авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) есть о чем отчитаться перед акционерами по истечению более двух лет сложнейшей работы.

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"Проделана огромная работа. Мы гордимся тем, как мы прошли этот сложный для компании период, как мы подготовились к будущей конкуренции, как изменили жизнь внутри компании", – отметил в интервью "Интерфакс-Украина" Евгений Дыхне, президент МАУ.

Тем не менее, по словам Дыхне, в ноябре 2021 года он был приглашен на встречу с Ароном Майбергом, председателем Наблюдательного совета МАУ. На встрече президенту авиакомпании было предложено написать заявление по собственному желанию в связи с каким-то "квотным принципом", который есть между акционерами.

"Но я не живу "по понятиям", я ничего не знаю о "квотных принципах", которые недоступны мне как руководителю компании. Я пользуюсь уставом компании, я пользуюсь своим контрактом, и там ничего об этом не написано. Естественно, я не согласен с тем, чтобы менеджера, которого приглашали в компанию в трудный момент – в конце 2019 года – для выполнения задач, которые были четко озвучены, таким таинственным и странным образом увольняли", – поясняет Дыхне свою позицию.

Он подчеркнул, что МАУ – большая европейская компания, прародителями которой являются "Австрийские авиалинии". И соответственно в ее деятельности должен соблюдаться европейский порядок.

"И я хочу в этом вопросе нормального цивилизованного подхода. Дайте, пожалуйста, возможность отчитаться, передать следующему президенту дела, потому что есть важные вопросы, о которых мы говорили. Это и подготовка к будущему хабу компании в "Борисполе", и все контрактные переговоры, и, в конце концов, вопрос реструктуризации, который невозможно просто так взять и бросить", – комментирует CEO авиакомпании.

Как сообщал ранее Цензор.нет, в ноябре 2021 года Евгений Дыхне подал иск в суд против решения Арона Майберга уволить его с поста президента без соблюдения соответствующих процедур. Президент МАУ также рассказал о конфликте между бенефициарами компании Ароном Майбергом и Игорем Коломойским.

"Для Арона Майберга было очень важно, чтобы в этом конфликте я, как исполнительный орган, принял его сторону. Это связано с культурой управления компанией. Когда во главу ставится не компетенция, а работа в чьей-то группе, тогда и возникают подобные истории. Меня пригласили для определенных уставом действий в компании. Пообещали независимость. И я не перехожу в состояние объекта ни для одного, ни для другого (речь об Майберге и Коломойском. – Ред.)", – отметил Дыхне.

По его словам, ожидается, что 2021 год МАУ закончила с прибылью. Данные будут опубликованы после составления итогового финансового отчета.