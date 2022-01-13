Я не живу "за поняттями" та нічого не знаю про "квотні принципи", – Євген Дихне про спробу Майберга звільнити його з посади президента МАУ

Менеджменту авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) є про що звітувати перед акціонерами після закінчення більш як двох років найскладнішої роботи.

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"Пророблено величезну роботу. Ми пишаємося тим, як ми пройшли цей складний для компанії період, як ми підготувалися до майбутньої конкуренції, як змінили життя всередині компанії", — зазначив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Євген Дихне, президент МАУ.

Проте, за словами Дихне, у листопаді 2021 року його запросили на зустріч із Ароном Майбергом, головою Наглядової ради МАУ. На зустрічі президентові авіакомпанії було запропоновано написати заяву за власним бажанням у зв'язку з якимось квотним принципом, який є між акціонерами.

"Але я не живу "за поняттями", я нічого не знаю про "квотні принципи", які недоступні мені як керівнику компанії. Я користуюсь статутом компанії, я користуюся своїм контрактом, і там нічого про це не написано. Звичайно, я не згоден із тим, щоб менеджера, якого запрошували до компанії у скрутний момент – наприкінці 2019 року – для виконання завдань, які були чітко озвучені, таким таємничим і дивним чином звільняли”, – пояснює Дихне свою позицію.

Він наголосив, що МАУ – велика європейська компанія, прабатьками якої є "Австрійські авіалінії". І відповідно в її діяльності має дотримуватися європейського порядку.

"І я хочу в цьому питанні нормального цивілізованого підходу. Дайте, будь ласка, можливість звітувати, передати наступному президентові справи, бо є важливі питання, про які ми говорили. Це і підготовка до майбутнього хабу компанії в "Борисполі", і всі контрактні переговори, І, зрештою, питання реструктуризації, яке неможливо просто так узяти й кинути", — коментує CEO авіакомпанії.

Як повідомляв раніше Цензор.нет, у листопаді 2021 року Євген Дихне подав позов до суду проти рішення Арона Майберга звільнити його з посади президента без дотримання відповідних процедур. Президент МАУ також розповів про конфлікт між бенефіціарами компанії Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським.

"Для Арона Майберга було дуже важливо, щоб у цьому конфлікті я, як виконавчий орган, прийняв його бік. Це пов'язано з культурою управління компанією. Коли на чільне місце ставиться не компетенція, а робота в чиїйсь групі, тоді і виникають подібні історії. Мене запросили для певних за статутом дій у компанії. Пообіцяли незалежність. І я не переходжу в стан об'єкта ні для одного, ні для іншого (йдеться про Майберга та Коломойського – ред.)", – зазначив Дихне.

За його словами, очікується, що 2021 рік МАУ закінчила з прибутком. Дані буде опубліковано після складання підсумкового фінансового звіту.