Я не живу "за поняттями" та нічого не знаю про "квотні принципи", – Євген Дихне про спробу Майберга звільнити його з посади президента МАУ
Менеджменту авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) є про що звітувати перед акціонерами після закінчення більш як двох років найскладнішої роботи.
"Пророблено величезну роботу. Ми пишаємося тим, як ми пройшли цей складний для компанії період, як ми підготувалися до майбутньої конкуренції, як змінили життя всередині компанії", — зазначив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Євген Дихне, президент МАУ.
Проте, за словами Дихне, у листопаді 2021 року його запросили на зустріч із Ароном Майбергом, головою Наглядової ради МАУ. На зустрічі президентові авіакомпанії було запропоновано написати заяву за власним бажанням у зв'язку з якимось квотним принципом, який є між акціонерами.
"Але я не живу "за поняттями", я нічого не знаю про "квотні принципи", які недоступні мені як керівнику компанії. Я користуюсь статутом компанії, я користуюся своїм контрактом, і там нічого про це не написано. Звичайно, я не згоден із тим, щоб менеджера, якого запрошували до компанії у скрутний момент – наприкінці 2019 року – для виконання завдань, які були чітко озвучені, таким таємничим і дивним чином звільняли”, – пояснює Дихне свою позицію.
Він наголосив, що МАУ – велика європейська компанія, прабатьками якої є "Австрійські авіалінії". І відповідно в її діяльності має дотримуватися європейського порядку.
"І я хочу в цьому питанні нормального цивілізованого підходу. Дайте, будь ласка, можливість звітувати, передати наступному президентові справи, бо є важливі питання, про які ми говорили. Це і підготовка до майбутнього хабу компанії в "Борисполі", і всі контрактні переговори, І, зрештою, питання реструктуризації, яке неможливо просто так узяти й кинути", — коментує CEO авіакомпанії.
Як повідомляв раніше Цензор.нет, у листопаді 2021 року Євген Дихне подав позов до суду проти рішення Арона Майберга звільнити його з посади президента без дотримання відповідних процедур. Президент МАУ також розповів про конфлікт між бенефіціарами компанії Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським.
"Для Арона Майберга було дуже важливо, щоб у цьому конфлікті я, як виконавчий орган, прийняв його бік. Це пов'язано з культурою управління компанією. Коли на чільне місце ставиться не компетенція, а робота в чиїйсь групі, тоді і виникають подібні історії. Мене запросили для певних за статутом дій у компанії. Пообіцяли незалежність. І я не переходжу в стан об'єкта ні для одного, ні для іншого (йдеться про Майберга та Коломойського – ред.)", – зазначив Дихне.
За його словами, очікується, що 2021 рік МАУ закінчила з прибутком. Дані буде опубліковано після складання підсумкового фінансового звіту.