Кличко рассказал о решении суда по застройке Протасового яра

Земельный участок Протасового яра вернут в категорию зеленых зон.

Верховный суд недавно подтвердил законность и обоснованность решений Киевсовета 2020 года по Протасовому яру. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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Речь идет о заявлении Киевсовета о недопустимости застройки всей территории урочища Протасов яр и решения о возвращении земельного участка в категорию зеленых зон.

"Позиция городских властей является общей с позицией общины Протасового яра и его представителей. В судах продолжается борьба за очистку земельных участков парка от недействительных сделок. А городские власти параллельно ведут работу по созданию ландшафтного заказника на территории урочища", — написал Кличко.

Напомним, летом 2020 года киевский городской совет предоставил Протасовому Яру в Соломенском районе столицы статус зеленой зоны.

В 2019 году в Протасовом Яру продолжалась стройка жилого комплекса. Люди протестовали против этого и дажн перекрывали улицы, но застройщик заявлял, что имеет все нужные разрешения.