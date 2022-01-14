Кличко рассказал о решении суда по застройке Протасового яра
Земельный участок Протасового яра вернут в категорию зеленых зон.
Верховный суд недавно подтвердил законность и обоснованность решений Киевсовета 2020 года по Протасовому яру. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Речь идет о заявлении Киевсовета о недопустимости застройки всей территории урочища Протасов яр и решения о возвращении земельного участка в категорию зеленых зон.
"Позиция городских властей является общей с позицией общины Протасового яра и его представителей. В судах продолжается борьба за очистку земельных участков парка от недействительных сделок. А городские власти параллельно ведут работу по созданию ландшафтного заказника на территории урочища", — написал Кличко.
Напомним, летом 2020 года киевский городской совет предоставил Протасовому Яру в Соломенском районе столицы статус зеленой зоны.
В 2019 году в Протасовом Яру продолжалась стройка жилого комплекса. Люди протестовали против этого и дажн перекрывали улицы, но застройщик заявлял, что имеет все нужные разрешения.