Кличко розповів про рішення суду щодо забудови Протасового яру
Земельну ділянку Протасового яру повернуть до категорії зелених зон.
Верховний суд нещодавно підтвердив законність та обґрунтованість рішень Київради 2020 року щодо Протасового яру. Про це написав мер столиці Віталій Кличко в Telegram.
Йдеться про заяву Київради про неприпустимість забудови всієї території урочища Протасів яр та рішення про повернення земельної ділянки до категорії зелених зон.
"Позиція міської влади є спільною з позицією громади Протасового яру та його представників. У судах триває боротьба за очищення земельних ділянок парку від недійсних угод. А міська влада паралельно веде роботу щодо створення ландшафтного заказника на території урочища", — написав Кличко.
Нагадаємо, влітку 2020 року київська міська рада надала Протасовому Яру в Солом'янському районі столиці статус зеленої зони.
У 2019 році в Протасовому Яру тривало будівництво житлового комплексу. Люди протестували проти цього і навіть перекривали вулиці, але забудовник заявляв, що має всі необхідні дозволи.