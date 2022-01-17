Планируете поездку в Буковель? Пора пройти ПЦР-тест

Перед новогодними праздниками возобновили работу горнолыжные курорты Украины. Но, чтобы попасть туда на отдых, туристы должны выполнить требования, продиктованные пандемией и карантином.

Несмотря на карантин, зимние курорты в Украинских Карпатах принимают гостей. Как указано в правилах пребывания в пределах курортных зон, проживать в отелях и кататься на горнолыжных аттракционах смогут только гости, которые:

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получили две дозы прививки от COVID-19;

или сделали анализ ПЦР и получили отрицательный результат.

Если вы сделали прививку и хотите поехать в отпуск на отдых, обратитесь в лабораторию "Медилабс". Как сдать тест на коронавирус в Киеве, цена диагностики, подготовка к ней 一 все это вы найдете на официальном сайте диагностического учреждения. Обратите внимание, что указанная стоимость теста является окончательной. Доплата за забор биологического материала отсутствует.

Зачем нужен этот анализ?

Все области Украины начали 2022 год в "желтой" зоне карантина. Однако Минздрав предупреждает о новой волне коронавирусной болезни, которую ожидают в конце января.

Продолжают действовать ограничения на перемещение граждан по территории государства. Ездить в межрегиональном общественном транспорте невакцинированным лицам запрещено. Чтобы занять место в транспортном средстве согласно купленному билету, необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус в Киеве (или другом населенном пункте).

В столице и областных центрах эти же правила применяются для посещения общественных мест: кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, торговых центров. Ограничения распространяются в том числе на курортные зоны.

Как проходит обследование?

Записавшись на процедуру, подготовьтесь к ней заранее. В частности:

не чистите зубы, не используйте ополаскиватель полости рта, не освежайте дыхание жевательной резинкой утром перед анализом;

не пейте спиртных напитков в течение суток;

за 12 часов прекратите прием лекарств для носа и горла;

не курите в течение 4 часов;

не ешьте и не пейте минимум 2 часа до забора биоматериала.

Лаборант возьмет у вас мазок из рото- или носоглотки. Полученный образец будет исследоваться на наличие РНК коронавируса. Ответ вы получите уже через 6 часов после визита в "Медилабс".

Требования к справке

Пройти тестирование нужно незадолго до поездки, поскольку срок действия справки — 72 часа. Документ должны быть напечатан на бланке и иметь печать диагностического центра, который его выдал.

Почему ПЦР считают самым надежным тестом на ковид?

Методика ориентирована на выявление генетического материала вируса в организме пациента. Поэтому ее точность достигает 99-100%. Она способна выявить болезнь даже на ранней — бессимптомной — стадии развития.

Если вы контактировали с инфицированным человеком, уже через неделю после этого можете записаться в "Медилабс" на ПЦР-тест в Kеве, чтобы подтвердить/опровергнуть факт заражения. Для регистрации на диагностику можно позвонить в приемную или заполнить электронную форму на сайте. Стоять в очереди не придется — лаборатория заботится о вашем здоровье.