Плануєте поїздку до Буковеля? Час здати ПЛР-тест

Попри карантин зимові курорти в Українських Карпатах приймають відпочивальників. Як зазначено в правилах перебування в межах курортних зон, проживати в готелях і кататися на гірськолижних атракціонах зможуть лише гості, які:

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отримали дві дози щеплення проти COVID-19;

або зробили ПЛР-аналіз і мають негативний результат.

Якщо ви не встигли вакцинуватись, але хочете вирушити на канікулах на відпочинок, зверніться до лабораторії "Меділабс". Як здати тест на коронавірус у Києві, ціна діагностики, правила підготовки до неї — усе це ви знайдете на офіційному сайті закладу. Зауважте, що зазначена вартість тесту є остаточною. Доплата за забір біологічного матеріалу відсутня.

Навіщо потрібен цей аналіз?

Усі області України розпочали 2022 рік у "жовтій" зони карантину. Проте МОЗ попереджає про нову хвилю коронавірусної хвороби, яку очікують наприкінці січня.

Продовжують діяти обмеження на переміщення громадян територією держави. Їздити в міжрегіональному громадському транспорті невакцинованим особам заборонено. Щоб зайняти місце в транспортному засобі відповідно до придбаного квитка, необхідно мати при собі довідку про негативний результат тесту на коронавірус у Києві (чи іншому населеному пункті країни).

У столиці й обласних центрах такі ж правила діють для відвідування громадських місць: кафе, ресторанів, кінозалів, театрів, торговельних центрів. Обмеження поширюються зокрема на курортні зони.

Як проходить обстеження?

Записавшись на процедуру, підготуйтесь до неї заздалегідь. Зокрема:

не чистьте зуби, не користуйтесь ополіскувачем для ротової порожнини, освіжувачем подиху й жувальною гумкою зранку перед аналізом;

не пийте спиртних напоїв протягом доби;

за 12 годин припиніть приймання лікарських препаратів для носа й горла;

не куріть упродовж 4 годин;

не їжте й не пийте мінімум 2 години до забору біоматеріалу.

Лаборант візьме у вас мазок із рото- чи носоглотки. Отриманий зразок досліджуватиметься на наявність РНК коронавірусу. Відповідь ви отримаєте вже через 6 годин після візиту до "Меділабс".

Вимоги до довідки

Пройти тестування потрібно незадовго до подорожі, оскільки термін дії довідки — 72 години. Документ має бути видрукований на фірмовому бланку й містити печатку діагностичного центру, що його видав.

Чому ПЛР вважають найбільш надійним тестом на ковід?

Методика спрямована на виявлення генетичного матеріалу вірусу в організмі пацієнта. Саме тому її точність сягає 99-100%. Вона спроможна зафіксувати хворобу навіть на ранній — безсимптомній — стадії розвитку.

Якщо ви контактували з інфікованою особою, уже через тиждень після контакту можете записатись до "Меділабс" на ПЛР-тест у Києві, аби підтвердити/спростувати факт зараження. Щоб зареєструватись на діагностику, можна зателефонувати до приймальні або ж заповнити електронну форму на сайті. Потреби стояти в черзі немає — заклад піклується про ваше здоров'я.