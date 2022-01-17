Покушение на традицию. Зеленская ответила критикам реформы школьного питания

Первая леди Украины прокомментировала Фокусу ситуацию с новым школьным меню.

С 1 января заработала реформа школьного питания, и ученики, выйдя на учебу после новогодних каникул, опробовали новые блюда в меню. Их родители немедленно отреагировали на новшество в соцсетях — во многом критически, поскольку одним неизвестны названия таких блюд, как "банош" или "чили кон карне", другие указывают на невкусную еду и маленькие порции, третьи возмущены повышением цен на питание. Бурная дискуссия продолжилась тем, что в нее включились лидеры мнений, которые сравнивают нынешнее меню с тем, как они сами питались в школах. Фейсбук-пост шеф-повара Евгения Клопотенко, который разрабатывал новое меню, также вызвал шквал критических замечаний к идее и внедрению реформы.

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По просьбе Фокуса ситуацию комментирует Елена Зеленская. Первая леди Украины – инициатор реформы школьного питания — рассказала, насколько она была готова к критике, и почему, по ее мнению, украинцам сложно принять новое школьное меню.

"Конечно, мы были готовы к критике, когда совместно с Минздравом, МОН, Минэкономики и Госпотребслужбой начинали реформу школьного питания, а команда Евгения Клопотенко при участии технологов, диетологов и представителей МОЗ разрабатывала новое меню. Если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать.

А здесь мы зашли на вдвойне сложную территорию: во-первых, реформа касается самого дорогого — детей. Во-вторых, изменений в этой сфере не было со времен СССР. Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: слипшимися макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом.

То есть мы покусились на многолетнюю, еще советскую "традицию". Беру это слово в кавычки, потому что традиция со знаком минус. В любом случае переход от старого к новому психологически сложен для общества.

В то же время я бы не сказала, что негативные отзывы преобладают. Скорее, разделение такое: комментарии "за", "конструктивная критика" и третья группа тех, кто вообще не хочет изменений под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "баттлы", потому что в новых блюдах ограничено (не отменено, а именно ограничено!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, а запрещены субпродукты вроде сосисок и консервов, кондитерские изделия.

[ + – ] Елена Зеленская: "Мы были готовы к критике. Если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать" Фото: пресс-служба ОП

Тем, кто привык к всему вышеперечисленному, новая школьная еда может показаться необычной — это называется "пищевая привычка". Такие привычки есть у каждого из нас. Однако нужно отличать вредные привычки от невредных.

Нормы о снижении количества соли и сахара Минздрав утвердил для улучшения здоровья украинцев. Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте имеют сердечно-сосудистые заболевания! Так как, стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть".