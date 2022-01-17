Замах на традицію. Зеленська відповіла критикам реформи шкільного харчування

Перша леді України прокоментувала Фокусу ситуацію з новим шкільним меню.

З 1 січня почалася реформа шкільного харчування, і учні, вийшовши на навчання після новорічних канікул, спробували нові страви в меню. Їхні батьки негайно відреагували на нововведення в соцмережах — багато в чому критично, оскільки одним невідомі назви таких страв, як "банош" або "чилі кон карне", інші вказують на несмачну їжу та маленькі порції, треті обурені підвищенням цін на харчування. Бурхлива дискусія продовжилася тим, що до неї включилися лідери думок, які порівнюють нинішнє меню з тим, як вони самі харчувалися в школах. Фейсбук-пост шеф-кухаря Євгена Клопотенка, який розробляв нове меню, також викликав шквал критичних зауважень до ідеї та впровадження реформи.

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На прохання Фокуса ситуацію коментує Олена Зеленська. Перша леді України – ініціаторка реформи шкільного харчування – розповіла, наскільки вона була готова до критики, і чому, на її думку, українцям важко прийняти нове шкільне меню.

"Звичайно, ми були готові до критики, коли спільно з МОЗ, МОН, Мінекономіки та Держспоживслужбою розпочинали реформу шкільного харчування, а команда Євгена Клопотенка за участю технологів, дієтологів та представників МОЗ розробляла нове меню. Якщо боятися критики, то краще взагалі нічого не починати.

А тут ми зайшли на подвійно складну територію: по-перше, реформа стосується найдорожчого – дітей. По-друге, змін у цій сфері не було з часів СРСР. Згідно з нашим дослідженням, на старті реформи нинішні школярі харчувалися так само, як і їхні батьки, коли навчалися в школі: макаронами, сосисками, хлібобулочними виробами і неймовірно солодким компотом.

Тобто ми спокусилися на багаторічну, ще радянську "традицію". Беру це слово у лапки, бо традиція зі знаком мінус. У кожному разі перехід від старого до нового психологічно складний суспільству.

У той же час я не сказала б, що негативні відгуки переважають. Швидше, поділ такий: коментарі "за", "конструктивна критика" та третя група тих, хто взагалі не хоче змін під назвою "негайно поверніть у шкільні столові булочку з олією та сосиски". Цей пункт викликає в соцмережах справжні "батли", бо в нових стравах обмежена (не скасована, а саме обмежена!) кількість солі, цукру, жирів, білого хліба, заборонені субпродукти на кшталт сосисок та консервів, кондитерські вироби.

[ + – ] Олена Зеленська: "Ми були готові до критики. Якщо боятися критики, то краще взагалі нічого не починати" Фото: прес-служба ОП

Тим, хто звик до всього перерахованого вище, нова шкільна їжа може здатися несмачною — це називається "харчова звичка". Такі звички має кожен з нас. Проте треба відрізняти шкідливі звички від нешкідливих.

Норми про зниження кількості солі та цукру МОЗ затвердило для покращення здоров'я українців. Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти.