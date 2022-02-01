Медреформа-2022: сколько стоит поднять зарплату медикам и почему будут закрывать роддома

Медреформа в Украине, хоть и исчезла из виду, но постепенно меняет привычную систему здравоохранения. Фокус узнал, насколько вырастет зарплата у медиков, какие виды услуг стали лучше финансировать и придется ли больницам закрывать роддома.

Два года назад эксперты в сфере здравоохранения, как и рядовые украинцы, внимательно следили за реализацией медреформы. Пандемия кардинально сместила акценты и заполонила собой все информационное пространство, но изменения в системе так или иначе продолжаются. Министерство здравоохранения анонсировало планы на 2022 год.

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Реформа медицины в Украине: что будет с маленькими больницами в регионах

В конце прошлого года министр здравоохранения Виктор Ляшко на международном форуме "Корея-Украина" озвучил, что следующим этапом медреформы в Украине станет формирование госпитальной сети на уровне областей. Речь идет о территориальном объединении медицинских учреждений для повышения их эффективности.

Маленькие больницы в поселках, которые не могут оказывать качественные услуги, планируют перепрофилировать (на их основе организуют работу реабилитационных центров или хосписы), а сэкономленные средства вкладывать в развитие централизованных медицинских центров. Порядок создания госпитальных округов Кабмин утвердил еще в 2019 году, а в 2020 определил перечень опорных больниц во всех регионах страны. Но не всюду инициатива продвигается одинаково динамично. Во многих областях процесс формализован, реальных изменений в работе медучреждений не происходит.

Впрочем, есть примеры и реальной работы. Например, во Львове, который входит во Львовский госпитальный округ, все больницы реорганизовали в три медицинских объединения, каждое из них оказывает специализированную помощь.

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В бюджете-2022 предусмотрены средства для установления базового уровня заработной платы врачам в размере 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн — средним медицинским работникам. Также, по словам Ляшко, в следующие два года Минздрав сфокусируется на техническом переоснащении заведений здравоохранения. На это ориентировочно нужно 17 млрд грн, хотя государство готово покрывать только закупку дорогостоящего оборудования. Все остальное ложится на плечи местных властей, которые должны искать деньги на обновление инфраструктуры.

В любом случае развитая госпитальная сеть – это следующий уровень для системы здравоохранения страны. Пока медреформа для большинства граждан ассоциируется с заключением больницами договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), которая финансирует медицинское обслуживание населения через программу медицинских гарантий.

[ + – ] Маленькие больницы могут перепрофилировать в центры реабилитации и хосписы Фото: Getty Images

Медреформа-2022 и Программа медицинских гарантий: рекордный бюджет

В бюджете на 2022 год на программу медицинских гарантий (ПМГ) заложили рекордную сумму – 157,3 млрд грн.

До 5% ВВП, как это должно быть по закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, расходы все равно не дотягивают: так, в 2020 году номинальный ВВП в стране составил 4194,1 млрд грн, то есть медицинская отрасль должна получить минимум 210 млрд грн.

Кстати, в прошлом году Минфин предложил отменить норму, согласно которой 5% ВВП должно идти на медицину. По словам народного депутата Ольги Стефанишиной, если такое решение действительно примут, это только ухудшит качество медицинской помощи в Украине. Впрочем, парламентарии предложение не поддержали.

Более того, с каждым годом объем средств на медицину растет.

Для сравнения: в 2021 году на ПМД выделили 123,5 млрд грн, а в 2019-м сводный бюджет на всю систему здравоохранения составлял всего 95,8 млрд грн.

"Эти плюс 33,8 млрд грн [на которые выросло финансирование за год] позволят повысить тарифы по важнейшим направлениям", — подчеркивает в разговоре с Фокусом Татьяна Бойко, заместитель главы НСЗУ. В этом году медицинская помощь при родах составляет 15 тыс. грн. вместо 10 тыс. грн., в сложных неонатальных случаях тариф увеличился со 113 тыс. грн. до 135 тыс. грн. За лечение онкогематологических заболеваний НСЗУ будет платить больницам 74 тыс. грн вместо 54 тыс. грн, а за радиологическое лечение — 51 тыс. грн, тогда как в прошлом году это стоило 36,5 тыс. грн.

Государство готово покрывать только закупку дорогостоящего оборудования. Все остальное ложится на плечи местных властей, которые должны найти деньги на обновление инфраструктуры

Выросли тарифы и на взрослую химиотерапию: с 26 тыс. грн. до 35 тыс. грн. В украинских пациентских организациях говорят, что для лечения этого все равно недостаточно. Например, препарат "Авастин" стоит 33 тыс. грн за флакон, а "Адцедрис" — 60 тыс. грн за флакон. Как объясняет Татьяна Бойко, помимо ПМГ в Украине существует отдельная программа закупки лекарств, которой занимается госпредприятие "Медицинские закупки".

"Действительно, [в онкологии] есть дорогостоящие лекарства, но часть из них закупается за счет государства и централизованно распределяется между медицинскими учреждениями", — объясняет заместитель главы НСЗУ. Впрочем, весной прошлого года, когда "Медицинские закупки" объявили тендер по нозологии "Взрослая онкология", пациенты упрекали госпредприятие в том, что оно не закупает тот же "Авастин". Тогда в ГП объяснили, что список препаратов формирует исключительно Минздрав, и это вопрос к ним.

Тариф на химиотерапию от НСЗУ также включает амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, лабораторные исследования, необходимую медикаментозную терапию и т.д.

Доступная медицина. Нет пациентов – нет денег?

В 2022 году не только тарифы вырастут на медицинские услуги, но и ужесточатся требования к медучреждениям, контрактующим НСЗУ. Как объясняют в государственном органе, если больница оказывает мало услуг пациентам, то получить финансирование от государства не выйдет.

Как работают новые правила, можно увидеть на примере родильных отделений. Минимум, позволяющий им подписать договор с НСЗУ, — это 150 родов в 2021 году. При этом 27 больниц в Украине за весь прошлый год приняли менее десяти родов. В Переяславской многопрофильной больнице интенсивного лечения, которую законтрактовали, с апреля было всего две роженицы. В то же время отдельные роддомы предоставляли услуги в значительно больших объемах: в Мукачевской районной больнице только с апреля по октябрь насчитывается 1263 родов.

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По словам Татьяны Бойко, если медицинское учреждение редко оказывает определенный вид помощи, специалисты теряют квалификацию, а это может оказаться опасным для пациентов. В том случае, когда услуга не востребована в громаде, больнице следует подумать о том, чтобы перепрофилировать отделение или искать средства для его финансирования на местном уровне. Однако если в больницу, у которой не будет договора с НСЗУ, все же привезут пациентку для родов, то медучреждение сможет получить определенные средства за это через другие пакеты, добавляет Бойко.

Сегодня НСЗУ контрактует первичное (семейные врачи, терапевты) и вторичное (специализированное пособие) звенья. Следующим этапом станет финансирование третичной, то есть высокоспециализированной медицинской помощи. Но в 2022 году, как объясняет представитель НСЗУ, этого не произойдет, поскольку подготовительная стадия продолжается. Договоры с такими центрами как Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова, Институт сердца, Институт отоларингологии им. Коломийченко планируют подписывать с 2023 года. Однако уже в этом году некоторые из них могут попасть в пилотный проект НСЗУ.